Последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае. Фотогалерея

Вечером 26 ноября на Крым обрушились шторм и ураган, почти полмиллиона жителей остались без света, есть погибший. Циклон затронул и Краснодарский край, где высота волн в море достигала семи метров. В нескольких районах ветер повредил крыши жилых домов и школы, повалено более 200 деревьев. Что происходит сейчас в Крыму, Сочи и Новороссийске — в фотогалерее RTVI.