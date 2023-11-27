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27.11.2023 / 11:31

Последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае. Фотогалерея

Сочи, Краснодарский край
Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вечером 26 ноября на Крым обрушились шторм и ураган, почти полмиллиона жителей остались без света, есть погибший. Циклон затронул и Краснодарский край, где высота волн в море достигала семи метров. В нескольких районах ветер повредил крыши жилых домов и школы, повалено более 200 деревьев. Что происходит сейчас в Крыму, Сочи и Новороссийске — в фотогалерее RTVI.

Последствия сильного ветра, Владимировка, Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Перекрытие трассы Саки-Евпатория после подтопления, Владимировка, Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Подтопления на территории села Прибрежное после дождей, Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Прибрежное, Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Прибрежное, Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Прибрежное, Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Крым
Сергей Мальгавко / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Новороссийск, Краснодарский край
Юрий Березнюк / ТАСС

Новороссийск, Краснодарский край
Юрий Березнюк / ТАСС

Новороссийск, Краснодарский край
Юрий Березнюк / ТАСС

Владимир Терешков