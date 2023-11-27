Последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае. Фотогалерея
Вечером 26 ноября на Крым обрушились шторм и ураган, почти полмиллиона жителей остались без света, есть погибший. Циклон затронул и Краснодарский край, где высота волн в море достигала семи метров. В нескольких районах ветер повредил крыши жилых домов и школы, повалено более 200 деревьев. Что происходит сейчас в Крыму, Сочи и Новороссийске — в фотогалерее RTVI.
Последствия сильного ветра, Владимировка, Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Перекрытие трассы Саки-Евпатория после подтопления, Владимировка, Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Подтопления на территории села Прибрежное после дождей, Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Прибрежное, Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Прибрежное, Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Прибрежное, Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Крым Сергей Мальгавко / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Новороссийск, Краснодарский край Юрий Березнюк / ТАСС
Новороссийск, Краснодарский край Юрий Березнюк / ТАСС
Новороссийск, Краснодарский край Юрий Березнюк / ТАСС