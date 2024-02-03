Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Фото дня

3 февраля 2024 года, Лисичанск, ЛНР. В результате обстрела со стороны ВСУ рухнуло здание пекарни, под завалами оказались люди. Источники в оперативных службах региона сообщили о гибели по меньшей мере семи человек. По данным военной комендатуры, под завалами могут оставаться 23 человека.

Минздрав ЛНР заявил о восьми пострадавших, трое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести, а один — в тяжелом состоянии, одного раненого транспортируют в Луганск. Еще три человека получили медпомощь амбулаторно, госпитализация им не понадобилась. По данным военной комендатуры, ранены десять человек. Среди пострадавших есть беременная женщина и поставщик продуктов для пекарни, получивший осколочные раны ног, уточняет Mash в Донбассе.

Представитель Следственного комитета заявил РИА Новости, что удар предположительно был нанесен из РСЗО HIMARS.