Президент Латвии в киевском бомбоубежище во время атаки дронов. Фото дня

Киев, Украина, 25 ноября 2023 года. Президент Латвии Эдгар Ринкевичс, который накануне приехал на Украину с необъявленным визитом, опубликовал в соцсети X фото из бомбоубежища с подписью «25 ноября, 05:10 утра, Киев». Политик спустился туда во время атаки дронов, которую украинские власти назвали самой массированной с начала боевых действий.

В рамках визита Ринкевичс посетил Черниговскую область, а также вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв голодомора.