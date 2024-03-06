Протесты фермеров в Варшаве. Фотогалерея

В Варшаве с 9 февраля продолжаются протесты фермеров против импорта сельхозпродукции из Украины и стратегии Евросоюза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности. Кроме того, аграрии и поддержавшие их шахтеры, охотники, пчеловоды требуют повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. Организаторы в своей заявке на проведение манифестации указали, что в ней примет участие до 150 тысяч человек.

Протестные акции проходят в центре города, в частности, у зданий канцелярии премьер-министра и Сейма. Демонстранты с национальными флагами Польши под звуки барабанов и горнов вышли на проезжую часть, перекрыв уличное движение. На подъездах к столице скопилось огромное количество единиц сельскохозяйственной техники, в связи с чем движение транспорта в предместьях Варшавы затруднено.