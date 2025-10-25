Протесты в Нью-Йорке и заплыв на гигантских тыквах: прошедшая неделя в фотографиях
Массовые протесты против президента Дональда Трампа в США, поединок сумоистов в Лондоне, заплыв на гигантских тыквах, президентские выборы в Боливии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Протестующие заполняют Таймс-сквер во время акции протеста «Без королей» в Нью-Йорке Olga Fedorova / AP
Участники регаты Runduk Foiling Cup 2025 у берегов Геленджика Андрей Шереметьев / Runduk Foiling Cup 2025
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов управляет своим болидом во время квалификации Гран-при США Формулы-1 в Остине, штат Техас Eric Gay / AP
Фермер сушит бамбуковые палочки мосо на фабрике по переработке бамбуковых изделий в Цзиане, провинция Цзянси, Китай Deng Heping / VCG via Getty Images
Полицейский охраняет избирательный участок во время второго тура президентских выборов в Боливии Freddy Barragan / AP
Сумоисты Атамифудзи (справа) и Охо (слева) во время поединка на турнире по сумо на дохё, священном ринге для борьбы сумо, в Королевском Альберт-холле в Лондоне Frank Augstein / AP
Ежегодный костюмированный парад собак в преддверии Хэллоуина в Нью-Йорке Zuma / TASS
Заплыв на гигантских тыквах в Туалатине, штат Орегон, США Jenny Kane / AP
Гэри Кристенсен в костюме эльфа празднует победу в заплыве на гигантских тыквах Jenny Kane / AP
Бывший президент Франции Николя Саркози отправляется в тюрьму, чтобы отбыть наказание за участие в преступном сговоре с целью незаконного финансирования своей избирательной кампании 2007 года Thibault Camus / AP
Работники Летнего сада в Санкт-Петербурге укрывают скульптуры тканью и деревянными футлярами на зиму Александр Демьянчук / ТАСС
Силья Штёр из сборной Германии выступает на брусьях во время женской квалификации во второй день чемпионата мира по художественной гимнастике на арене Indonesia Arena в Джакарте, Индонезия Yong Teck Lim / Getty Images
Палестинцы едут на повозке среди разрушений, возникших в результате израильских авиаударов и наземных операций в районе Шейх-Радван в Газе Abdel Kareem Hana / AP
Болельщики «Динамо Загреб» зажигают фаеры во время матча Лиги Европы УЕФА между «Мальме» и «Динамо Загреб» в Мальме, Швеция<br />Andreas Hillergen / EPA / TASS
Грузовой Boeing 747 (рейс EK9788) выкатился за пределы взлетной полосы в международном аэропорту Гонконга. Двое сотрудников наземного персонала погибли, четыре члена экипажа спасены May James / EPA / TASS
Квартира, поврежденная в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Максим Григорьев / ТАСС