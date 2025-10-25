Визуал
25.10.2025 / 14:16

Протесты в Нью-Йорке и заплыв на гигантских тыквах: прошедшая неделя в фотографиях

Женщина в костюме статуи Свободы заходит в метро после акции протеста «Без королей» в Нью-Йорке
Olga Fedorova / AP

Массовые протесты против президента Дональда Трампа в США, поединок сумоистов в Лондоне, заплыв на гигантских тыквах, президентские выборы в Боливии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Протестующие заполняют Таймс-сквер во время акции протеста «Без королей» в Нью-Йорке
Olga Fedorova / AP

Участники регаты Runduk Foiling Cup 2025 у берегов Геленджика
Андрей Шереметьев / Runduk Foiling Cup 2025

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов управляет своим болидом во время квалификации Гран-при США Формулы-1 в Остине, штат Техас
Eric Gay / AP

Фермер сушит бамбуковые палочки мосо на фабрике по переработке бамбуковых изделий в Цзиане, провинция Цзянси, Китай
Deng Heping / VCG via Getty Images

Полицейский охраняет избирательный участок во время второго тура президентских выборов в Боливии
Freddy Barragan / AP

Сумоисты Атамифудзи (справа) и Охо (слева) во время поединка на турнире по сумо на дохё, священном ринге для борьбы сумо, в Королевском Альберт-холле в Лондоне
Frank Augstein / AP

Ежегодный костюмированный парад собак в преддверии Хэллоуина в Нью-Йорке
Zuma / TASS

Заплыв на гигантских тыквах в Туалатине, штат Орегон, США
Jenny Kane / AP

Гэри Кристенсен в костюме эльфа празднует победу в заплыве на гигантских тыквах
Jenny Kane / AP

Бывший президент Франции Николя Саркози отправляется в тюрьму, чтобы отбыть наказание за участие в преступном сговоре с целью незаконного финансирования своей избирательной кампании 2007 года
Thibault Camus / AP

Работники Летнего сада в Санкт-Петербурге укрывают скульптуры тканью и деревянными футлярами на зиму
Александр Демьянчук / ТАСС

Силья Штёр из сборной Германии выступает на брусьях во время женской квалификации во второй день чемпионата мира по художественной гимнастике на арене Indonesia Arena в Джакарте, Индонезия
Yong Teck Lim / Getty Images

Палестинцы едут на повозке среди разрушений, возникших в результате израильских авиаударов и наземных операций в районе Шейх-Радван в Газе
Abdel Kareem Hana / AP

Болельщики «Динамо Загреб» зажигают фаеры во время матча Лиги Европы УЕФА между «Мальме» и «Динамо Загреб» в Мальме, Швеция<br />Andreas Hillergen / EPA / TASS

Грузовой Boeing 747 (рейс EK9788) выкатился за пределы взлетной полосы в международном аэропорту Гонконга. Двое сотрудников наземного персонала погибли, четыре члена экипажа спасены
May James / EPA / TASS

Квартира, поврежденная в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске
Максим Григорьев / ТАСС

Иван Краснов