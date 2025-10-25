Протесты в Нью-Йорке и заплыв на гигантских тыквах: прошедшая неделя в фотографиях

Женщина в костюме статуи Свободы заходит в метро после акции протеста «Без королей» в Нью-Йорке

Массовые протесты против президента Дональда Трампа в США, поединок сумоистов в Лондоне, заплыв на гигантских тыквах, президентские выборы в Боливии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.