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24.12.2024 / 21:24

Рождественская распродажа мяса на рынке Смитфилд в Лондоне. Фото дня

Рождественская распродажа мяса на рынке Смитфилд в Лондоне. Фото дня
Dan Kitwood / Getty Images

Ежегодная рождественская распродажа мяса на рынке Смитфилд 24 декабря в Лондоне, Англия. На протяжении последнего столетия исторический рынок Смитфилд традиционно проводил аукцион мяса накануне Рождества, где торговцы распродают излишки продукции. В прошлом месяце было объявлено, что рынок Смитфилд, крупнейший оптовый рынок мяса в Великобритании, будет окончательно закрыт к 2028 году, наряду с рыбным рынком Биллингсгейт, после того как Корпорация Лондонского Сити приняла решение прекратить их поддержку. Закрытие завершит более чем 800-летнюю историю торговли мясом на этом месте.

Dan Kitwood / Getty Images

Dan Kitwood / Getty Images

Dan Kitwood / Getty Images

Dan Kitwood / Getty Images

Иван Краснов