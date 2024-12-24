Рождественская распродажа мяса на рынке Смитфилд в Лондоне. Фото дня

Ежегодная рождественская распродажа мяса на рынке Смитфилд 24 декабря в Лондоне, Англия. На протяжении последнего столетия исторический рынок Смитфилд традиционно проводил аукцион мяса накануне Рождества, где торговцы распродают излишки продукции. В прошлом месяце было объявлено, что рынок Смитфилд, крупнейший оптовый рынок мяса в Великобритании, будет окончательно закрыт к 2028 году, наряду с рыбным рынком Биллингсгейт, после того как Корпорация Лондонского Сити приняла решение прекратить их поддержку. Закрытие завершит более чем 800-летнюю историю торговли мясом на этом месте.