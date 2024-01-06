Рождественский молебен для российских военных на Украине. Фото дня

6 января 2024 года. Протоиерей Николай (Гвоздев) проводит Рождественский молебен для военнослужащих на позициях группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении.

С начала российской военной операции на Украине Русская православная церковь неоднократно запрещала в служении священников, которые не поддержали боевые действия или выступали за примирение сторон.

Накануне, 5 января, появились сообщения о том, что не поддержавшего российскую военную операцию на Украине настоятеля московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского отстранили от служения.

В августе казахстанский священнослужитель РПЦ Иаков Воронцов, подписавший обращение о прекращении боевых действий и выступивший с осуждением вооруженного конфликта, был запрещен в служении «без права ношения наперсного креста, священнических одежд и без права преподавать благословение».

В июне 2023 года был запрещен в служении костромской иерей Иоанн Бурдин, который как-то перед службой назвал украинский конфликт «братоубийством» и впоследствии был привлечен к ответственности по статье о дикредитации ВС России.

В феврале патриарх Кирилл запретил в служении клирика храма Святого апостола Андрея Первозванного в московском Люблино иерея Иоанна Коваля, который внес изменения в текст «Молитвы о Святой Руси», помолившись о мире между Россией и Украиной. Впоследствии Константинопольский (Вселенский) патриархат восстановил священника в сане.