Самый массовый митинг сербской оппозиции с начала протестов. Фотогалерея

В Белграде не стихают протесты оппозиции, которая требует провести повторные парламентские выборы и призывает к отставке президента Сербии Александра Вучича. 30 декабря в сербской столице прошел самый массовый митинг за 13 дней демонстраций. Протестующие прошли маршем к зданию Конституционного суда, где демонстративно показали «красные карточки», намекая на «последнее предупреждение» для властей. Представители оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» заявили о готовности проводить митинги и дальше. Как прошла многотысячная акция протеста в Белграде — в фотогалерее RTVI.