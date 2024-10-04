Сентябрь 2024 года в фотографиях

Протесты в Тель-Авиве, лесные пожары в Бразилии, взрывы пейджеров в Бейруте, убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и другие важные события сентября — в фотогалерее RTVI.
Женщины на траурном мероприятии, посвященном 20-й годовщине террористического акта в городской средней школе №1. В День знаний в 2004 году более 1,2 тысячи человек оказались в заложниках у террористов, более 330 из них погибли или позже умерли от ранений, в том числе 186 детей. Беслан, Северная Осетия, Россия, 1 сентября 2024 года Сергей Карпухин / ТАСС
Фотографы и операторы снимают, как южнокорейские морские пехотинцы занимают позиции после высадки на пляж во время совместных военных учений Южной Кореи и США под названием Ssangyong (с корейского как «Два дракона»), Пхохан, Южная Корея, 2 сентября 2024 года Ahn Young-joon / AP
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в регионе. В частности, FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Еще один беспилотник атаковал социальный объект в этом же населенном пункте — повреждена кровля. Белгородская область, Россия, 3 сентября 2024 года @vvgladkov / Telegram
Спасатели работают на территории военного университета, пострадавшего от ракетного удара, нанесенного 3 сентября по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ. Полтава, Украина, 4 сентября 2024 года Ukrainian Emergency Service / Handout / Anadolu via Getty Images
Китайский пловец Го Цзиньчэн (в центре), участвует в соревнованиях по параплаванию на дистанции 50 м вольным стилем на летних Паралимпийских игр в Париже на арене Paris La Defense, Нантер, Франция, 5 сентября 2024 года Adam Pretty / Getty Images Sport via Getty Images
Избирательный участок и выездная избирательной комиссии во время первого дня выборов главы республики и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай, Село Чоя, Россия, 6 сентября 2024 года Влад Некрасов / Коммерсантъ
Папа римский Франциск в рамках поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании посетил Папуа-Новую Гвинею. Большинство жителей этой страны — христиане (96% по состоянию на 2000-й год), но многие совмещают христианство с традиционными верованиями. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея, 7 сентября 2024 года Gregorio Borgia / AP
Сотни тысяч человек вечером 7 сентября 2024 года, вышли на улицы Тель-Авива, требуя от властей добиться скорейшего освобождения заложников, которые остаются в плену у радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По оценке организаторов в демонстрации участвовали 500 тысяч человек Ariel Schalit / AP
Пожарные борются с лесным пожаром «Бойлз» к юго-западу от Клирлейке, огонь охватил 81 акров. Калифорния, 8 сентября 2024 года Noah Berger / AP
Последствия попадания БПЛА ВСУ в жилой многоэтажный дом. Сотрудники полиции во время оцепления места прилета БПЛА. Раменское, Московская область, Россия, 10 сентября 2024 года Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Пенсионерка лицом к лицу с полицией. В Палате депутатов Национального конгресса было поддержано президентское вето, отменяющее закон о пенсионной мобильности. За пределами Конгресса протестующие пенсионеры, общественные организации и профсоюзы были подавлены силами национальной безопасности с помощью перцового аэрозоля, слезоточивого газа и резиновых пуль. Буэнос-Айрес, Аргентина, 11 сентября 2024 года Santi Garcia Diaz / Zuma / TASS
Вид на частично обрушившийся мост Каролабрюке. В ночь на 11 сентября в реку Эльба обвалился крупный участок моста с трамвайными путями и пешеходной зоной. В результате инцидента никто не пострадал. Дрезден, Саксония, Германия, 11 сентября 2024 года Robert Michael / DPA / Picture Alliance / TASS
Автомобиль едет по шоссе BR-364 в охваченном лесным пожаром районе недалеко от города Порту-Велью, штат Рондония, Бразилия, 12 сентября 2024 года. Согласно данным научной платформы MapBiomas 5,6 миллиона гектаров земли пострадали от пожаров в августе 2024 года Isaac Fontana / EPA / TASS
Крестный ход на Невском проспекте в честь 300-летия со дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Россия, 12 сентября 2024 года Александр Коряков / Коммерсантъ
Дикий койот играет с полевкой, прежде чем съесть ее. Ореховый сад недалеко от Элктона в сельской местности на юго-западе Орегона, США, 14 сентября 2024 года Robin Loznak / Zuma / TASS
Мужчина катается на САП-борде во время наводнения в Захорской Быстрице, Словакия, 15 сентября 2024 года Tomas Hrivnak / AP
Танцующие лошади на празднике «Халео» фестиваля Святого Николая в испанском Меркадале. Балеарские острова, Испания, 15 сентября 2024 года Matthias Oesterle / Zuma / TASS
Мусульмане в Лахоре, Пакистан, жгут фейерверки в честь пророка Мухаммеда, 16 сентября 2024 года. Верующие готовятся к празднику Мавлид ан-Наби, посвященного дню рождения Пророка в 570 году K.M. Chaudary / AP
Ситуация у больницы в Бейруте после взрывов пейджеров, 17 сентября 2024 года. В результате детонации пейджеров в ряде регионов Ливана более 2,8 тысяч человек ранены, 8 человек погибли, в том числе девочка. Большинство пострадавших получили ранения рук Wael Hamzeh / EPA / TASS
Сотрудники правоохранительных органов у БЦ «Романов двор» в Москве, где расположен офиса компании Wildberries, 18 сентября 2024 года. Основательница компании Татьяна Бакальчук (теперь Ким) сообщила, что в офис попытался «незаконно проникнуть» её муж Владислав Бакальчук Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Люди во время воздушной тревоги в Нахарии, Израиль, 19 сентября 2024 года. В тот же день ВВС Израиля нанесли серию ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. Израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом в то время, когда там выступал Хасан Насралла Baz Ratner / AP
Карстовая воронка в районе Карапынар города Конья, Турция, 20 сентября 2024 года. В провинции Конья зарегистрировано более 600 карстовых воронок, которые образуюдся вследствии засуи и чрезмерноего использования подземных вод Ugur Yildirim/ dia images / Getty Images
Дети радуются неожиданному снегу на Ноттингем Роуд, недалеко от Дурбана, Южная Африка, 21 сентября 2024 года AP
Сальвадор Невес готовит еду на найденном угле неподалеку от закрытой элекстростанции в Комати, провинция Мпумаланга, Южная Африка, 22 сентября 2024 года. Международное сообщество оказывает давление на Южную Африку, требуя закрыть парк устаревших угольных электростанций, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в стране. Сотни тысяч людей только в той провинции работают в угольной промышленности. После закрытия шахт и электростанций большинство жителей станут безработными. Согласно недавним отчетам природоохранных организаций, экологическая ситуация в этом районе — одна из худших в мире Per-Anders Pettersson / Getty Images
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш (слева направо) во время встречи, 27 сентября 2024 года Валерий Шарифулин / ТАСС
Пожар на месте взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет, Дагестан, Россия, 27 сентября 2024 года Муса Салгереев / ТАСС
Гонщицы едут во время шоссейной гонки среди женщин в рамках Чемпионата мира по велоспорту и паравелоспорту в Цюрихе, Швейцария, 28 сентября 2024 года Peter Dejong / AP
Разрушительные последствия урагана Хелен в Сент-Питерсберге, Флорида, 28 сентября 2024 года Mike Carlson / AP
Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа перед его выступлением на предвыборном мероприятии в Эри, Пенсильвания, 29 сентября 2024 года Matt Rourke / AP
Поврежденные здания на месте убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в южных пригородах Бейрута, 29 сентября 2024 года Hassan Ammar / AP
Шиитские мусульмане зажигают свечи во время протеста против убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Карачи, Пакистан, 28 сентября 2024 года Fareed Khan / AP
Люди соревнуются на лодках в виде китайских драконов на дамбе Амадор, Панама, 29 сентября 2024 года Matias Delacroix / AP