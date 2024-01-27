Сибирские шаманы и бескрайние поля. Лучшие тревел-фото 2023 года

Организаторы международной премии Travel Photographer of the Year («Фотограф-путешественник года») объявили победителей. Лучшие тревэл-снимки — в фотогалерее RTVI.

По итогам 2023 года лучшими признали работы фотографа из Словении Андреи Равнак. Она сделала серию масштабных снимков, на которых запечатлены поля в разных странах.

Также среди победителей оказались 14-летняя американка Каден Шепард Чой, которая отметилась черно-белыми фотографиями индейцев навахо, разводящих овец, а также греческий фотограф Анастасиос Малукос, посвятивший свою серию шаманам, которые проводят традиционные обряды с бубном на льду озера Байкал.