Визуал
27.01.2024 / 14:18

Сибирские шаманы и бескрайние поля. Лучшие тревел-фото 2023 года

WINNER, PEOPLE AND CULTURES PORTFOLIO
WINNER, PEOPLE AND CULTURES PORTFOLIO
Athanasios Maloukos / www.tpoty.com

Организаторы международной премии Travel Photographer of the Year («Фотограф-путешественник года») объявили победителей. Лучшие тревэл-снимки — в фотогалерее RTVI.

По итогам 2023 года лучшими признали работы фотографа из Словении Андреи Равнак. Она сделала серию масштабных снимков, на которых запечатлены поля в разных странах.

Также среди победителей оказались 14-летняя американка Каден Шепард Чой, которая отметилась черно-белыми фотографиями индейцев навахо, разводящих овец, а также греческий фотограф Анастасиос Малукос, посвятивший свою серию шаманам, которые проводят традиционные обряды с бубном на льду озера Байкал.

AndreJa Ravnak / www.tpoty.com

AndreJa Ravnak / www.tpoty.com

Caden Shepard Choi / www.tpoty.com

Lilly Zhang / www.tpoty.com

Zayan Durrani / www.tpoty.com

Matthew Armett / www.tpoty.com

Caden Shepard Choi / www.tpoty.com

Arthur Cech / www.tpoty.com

Armand Sarlangue / www.tpoty.com

Armand Sarlangue / www.tpoty.com

Armand Sarlangue / www.tpoty.com

Kazuaki Koseki / www.tpoty.com

Jaroslav Hora / www.tpoty.com

Sergey Gorshkov / www.tpoty.com

SPECIAL MENTION
Marek Biegalski / www.tpoty.com

Martin Broen / www.tpoty.com

Martin Broen / www.tpoty.com

Sam Turley / www.tpoty.com

Sam Turley / www.tpoty.com

Sam Turley / www.tpoty.com

Roie Galitz / www.tpoty.com

Roie Galitz / www.tpoty.com

Lalith Ekanayake / www.tpoty.com

Lalith Ekanayake / www.tpoty.com

Donna Feledichuk / www.tpoty.com

Donna Feledichuk / www.tpoty.com

Martin Broen / www.tpoty.com

Donna Feledichuk / www.tpoty.com

Athanasios Maloukos / www.tpoty.com

Athanasios Maloukos / www.tpoty.com

Alain Schroeder / www.tpoty.com

Alain Schroeder / www.tpoty.com

Cliff Fawcett / www.tpoty.com

Cliff Fawcett / www.tpoty.com

Ben McRae / www.tpoty.com

Sun Bin / www.tpoty.com

Julian Elliott / www.tpoty.com

Shyjith Onden Cheriyath / www.tpoty.com

F.Dilek Yurdakul / www.tpoty.com

Johan Gerrits / www.tpoty.com

Johan Gerrits / www.tpoty.com

F.Dilek Yurdakul / www.tpoty.com

F.Dilek Yurdakul / www.tpoty.com

Nicolo Brugnara / www.tpoty.com

Nicolas Castermans / www.tpoty.com

Ignacio Palacios / www.tpoty.com

Justin Cliffe / www.tpoty.com

Angiolo Manetti / www.tpoty.com

Josien van Geffen / www.tpoty.com

Laura Storm / www.tpoty.com

AndreJa Ravnak / www.tpoty.com

Pier Luigi Dodi / www.tpoty.com

Andrea Peruzzi / www.tpoty.com

F.Dilek Yurdakul / www.tpoty.com

Erhan Coral / www.tpoty.com

Dmytro Geshengorin / www.tpoty.com

Иван Краснов