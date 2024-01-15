Тысячи фермеров на тракторах заблокировали центр Берлина. Фото дня

Берлин, Германия, 15 января 2024 года. В Берлине у Бранденбургских ворот около 10 тыс. фермеров собрались на крупнейшую демонстрацию с начала протестов, которые продолжаются на протяжении недели. По данным немецких СМИ, в столицу приехало по меньшей мере пять тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Движение в центре Берлина оказалось полностью заблокировано. К протестующим вышел министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, который заявил, что денег на субсидии нет; демонстранты освистали его и стали кричать «Убирайся!»

Немецкие фермеры протестуют против планов правительства по сокращению субсидий и отмене некоторых налоговых льгот. Переговоры между представителями сельскохозяйственной отрасли и властями продолжаются, но пока безрезультатно.