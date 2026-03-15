Визуал
15.03.2026 / 10:42

Удар по Бейруту и Международный женский день: прошедшая неделя в фотографиях

Люди стоят у озера Мэнли, временного озера в котловине Бэдуотер, в национальном парке Долина Смерти, Калифорния
John Locher / AP

Паралимпиада в Италии, война США и Израиля против Ирана, «Мисс БРИКС», инаугурация президента Чили, производство золотых слитков, квалификация Гран-при Китая «Формулы-1» и другие события и яркие моменты последних семи дней — в фотогалерее RTVI.

Буддийский монах перепрыгивает через угли во время ежегодного фестиваля огненного хождения «Хиватари мацури» в храме Такаосан Якуоин в Токио, Япония. Под руководством горных аскетов, читающих эзотерические молитвы, босые участники проходят по тлеющим углям, чтобы попросить защиты, долголетия и избавления от несчастий
Takashi Aoyama / Getty Images News via Gety Images

Верующий молится в мечети Сулеймание во время священного для мусульман месяца поста Рамадан. Стамбул, Турция
Francisco Seco / AP

Разлив расплавленного аффинированного золота по изложницам в «Красцветмете» — Красноярском заводе цветных металлов имени В.Н. Гулидова. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дым и пламя поднимаются после израильского авиаудара по зданию в районе Башура в Бейруте, Ливан
Wael Hamzeh / EPA / TASS

Родственники мужчины, погибшего в результате ракетных ударов, скорбят на кладбище Бехешт-е Захра в Тегеране, Иран
Vahid Salemi / AP

Участники траурной процессии размахивают иранскими флагами на похоронах военных и мирных жителей, погибших в ходе кампании США и Израиля. Тегеран, Иран. Одна из скорбящих держит плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи — сына и преемника покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Vahid Salemi / AP

Модель демонстрирует образ из женской коллекции Louis Vuitton осень-зима 2026/2027 на показе в Париже
Aurelien Morissard / AP

Участницы акции держат буквы, которые складываются в фразу Listen To The Women («Прислушайтесь к женщинам»), перед зданием Trump Tower во время акции протеста в Международный женский день в Нью-Йорке. Протест связан с действиями администрации Дональда Трампа в отношении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна
Ryan Murphy / Getty Images News via Getty Images

Пара собак породы ши-тцу позирует для фотографии в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Великобритания. Выставка Crufts 2026 проходит с 5 по 8 марта и завершается конкурсом «Лучшая собака выставки». В этом году в ней участвуют более 18 600 собак
Ryan Jenkinson / Getty Images

Обломки покрывают землю после мощного шторма, который прошел по этому району днем ранее. Канкаки, штат Иллинойс, США
Nam Y. Huh / AP

На фото, предоставленном правительством Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын испытывает новый пистолет на заводе по производству пистолетов и другого стрелкового оружия
KCNA via KNS / AP

Пожар вспыхнул на нефтебазе Шахран после ударов США и Израиля. В результате были повреждены и выведены из строя многочисленные топливные автоцистерны и автомобили. Тегеран, Иран
Hassan Ghaedi / Anadolu via Getty Images

Люди укрываются в подземном бомбоубежище после включения сирен воздушной тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном ударе Ирана. Рамат-Ган, Израиль
Oded Balilty / AP

Мужчина идет по берегу на фоне нефтяных танкеров и грузовых судов в Ормузском проливе. Вид из Хор-Факкана, ОАЭ
Altaf Qadri / AP

Британский гонщик команды Ferrari Льюис Хэмилтон управляет болидом во время квалификации Гран-при Китая «Формулы-1» на автодроме Shanghai International Circuit в Шанхае, Китай
Vincent Thian / AP

Бродячая собака лежит на красной дорожке, расстеленной для церемонии инаугурации нового президента Чили Хосе Антонио Каста у здания Конгресса в Вальпараисо
Gustavo Garello / AP

Валентина Алексеева из России, победившая в номинации «Мисс БРИКС» во время финала первого международного конкурса красоты БРИКС 2026 в МВЦ «Казань Экспо». Республика Татарстан, Россия
Егор Алеев / ТАСС

Иван Голубков из России во время финала лыжной гонки на 10 км классическим стилем на Паралимпиаде-2026 на лыжном стадионе в Тезеро, Италия
Михаил Терещенко / ТАСС

Участники чемпионата России по сноукайтингу в яхт-клубе «Маяк» в акватории Новосибирского водохранилища
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Открытие сезона электросамокатов в Долгопрудном, Московская область
Сергей Булкин / ТАСС

Иван Краснов