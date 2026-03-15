Удар по Бейруту и Международный женский день: прошедшая неделя в фотографиях
Паралимпиада в Италии, война США и Израиля против Ирана, «Мисс БРИКС», инаугурация президента Чили, производство золотых слитков, квалификация Гран-при Китая «Формулы-1» и другие события и яркие моменты последних семи дней — в фотогалерее RTVI.
Буддийский монах перепрыгивает через угли во время ежегодного фестиваля огненного хождения «Хиватари мацури» в храме Такаосан Якуоин в Токио, Япония. Под руководством горных аскетов, читающих эзотерические молитвы, босые участники проходят по тлеющим углям, чтобы попросить защиты, долголетия и избавления от несчастий Takashi Aoyama / Getty Images News via Gety Images
Верующий молится в мечети Сулеймание во время священного для мусульман месяца поста Рамадан. Стамбул, Турция Francisco Seco / AP
Разлив расплавленного аффинированного золота по изложницам в «Красцветмете» — Красноярском заводе цветных металлов имени В.Н. Гулидова. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них Кирилл Кухмарь / ТАСС
Дым и пламя поднимаются после израильского авиаудара по зданию в районе Башура в Бейруте, Ливан Wael Hamzeh / EPA / TASS
Родственники мужчины, погибшего в результате ракетных ударов, скорбят на кладбище Бехешт-е Захра в Тегеране, Иран Vahid Salemi / AP
Участники траурной процессии размахивают иранскими флагами на похоронах военных и мирных жителей, погибших в ходе кампании США и Израиля. Тегеран, Иран. Одна из скорбящих держит плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи — сына и преемника покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи Vahid Salemi / AP
Модель демонстрирует образ из женской коллекции Louis Vuitton осень-зима 2026/2027 на показе в Париже Aurelien Morissard / AP
Участницы акции держат буквы, которые складываются в фразу Listen To The Women («Прислушайтесь к женщинам»), перед зданием Trump Tower во время акции протеста в Международный женский день в Нью-Йорке. Протест связан с действиями администрации Дональда Трампа в отношении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна Ryan Murphy / Getty Images News via Getty Images
Пара собак породы ши-тцу позирует для фотографии в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Великобритания. Выставка Crufts 2026 проходит с 5 по 8 марта и завершается конкурсом «Лучшая собака выставки». В этом году в ней участвуют более 18 600 собак Ryan Jenkinson / Getty Images
Обломки покрывают землю после мощного шторма, который прошел по этому району днем ранее. Канкаки, штат Иллинойс, США Nam Y. Huh / AP
На фото, предоставленном правительством Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын испытывает новый пистолет на заводе по производству пистолетов и другого стрелкового оружия KCNA via KNS / AP
Пожар вспыхнул на нефтебазе Шахран после ударов США и Израиля. В результате были повреждены и выведены из строя многочисленные топливные автоцистерны и автомобили. Тегеран, Иран Hassan Ghaedi / Anadolu via Getty Images
Люди укрываются в подземном бомбоубежище после включения сирен воздушной тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном ударе Ирана. Рамат-Ган, Израиль Oded Balilty / AP
Мужчина идет по берегу на фоне нефтяных танкеров и грузовых судов в Ормузском проливе. Вид из Хор-Факкана, ОАЭ Altaf Qadri / AP
Британский гонщик команды Ferrari Льюис Хэмилтон управляет болидом во время квалификации Гран-при Китая «Формулы-1» на автодроме Shanghai International Circuit в Шанхае, Китай Vincent Thian / AP
Бродячая собака лежит на красной дорожке, расстеленной для церемонии инаугурации нового президента Чили Хосе Антонио Каста у здания Конгресса в Вальпараисо Gustavo Garello / AP
Валентина Алексеева из России, победившая в номинации «Мисс БРИКС» во время финала первого международного конкурса красоты БРИКС 2026 в МВЦ «Казань Экспо». Республика Татарстан, Россия Егор Алеев / ТАСС
Иван Голубков из России во время финала лыжной гонки на 10 км классическим стилем на Паралимпиаде-2026 на лыжном стадионе в Тезеро, Италия Михаил Терещенко / ТАСС
Участники чемпионата России по сноукайтингу в яхт-клубе «Маяк» в акватории Новосибирского водохранилища Кирилл Кухмарь / ТАСС
Открытие сезона электросамокатов в Долгопрудном, Московская область Сергей Булкин / ТАСС