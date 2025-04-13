Удар по Сумам. Фото дня

13 апреля 2025 года, Украина, Сумы. Пожарные тушат огонь после ракетного удара. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и российские военные телеграм-каналы сообщили, что обстрелу подверглось здание конгресс-центра Сумского государственного университета, где проходило награждение украинских военнослужащих. Местные власти пригласили на церемонию «гражданских и детей», утверждает бывший нардеп Игорь Мосийчук. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о более чем 30 погибших и свыше 100 пострадавших. Минобороны России не комментировало информацию.