Ураган «Мелисса» на Ямайке и роботы в Германии: прошедшая неделя в фотографиях
Последствия разрушительного урагана «Мелисса», обстановка в Газе, парад в честь Дня мёртвых в Мехико, технологическая выставка High-Tech Agenda Germany в Берлине и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Кот в окне жилого дома. Казань, Республика Татарстан Егор Алеев / ТАСС
Палестинцы ищут дрова и пластик на свалке в городе Газа Abdel Kareem Hana / AP
Вьетнамские артисты выступают перед церемонией подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Национальном конференц-центре в Ханое, Вьетнам Luong Thai Lihn / EPA
Ежегодный парад в честь Дня мёртвых в Мехико Claudia Rosel / AP
Марко Одерматт из Швейцарии участвует в заезде мужского гигантского слалома в рамках открытия сезона Кубка мира по горнолыжному спорту FIS на леднике Реттенбах в Зельдене, Австрия Anna Szilagyi / EPA / TASS
Индуистские верующие совершают обряд на священной реке Ганг в Калькутте во время фестиваля Чхат, посвящённого богу Солнца Сурье и богине Чхати Майе. Праздник отмечается непальскими и индийскими верующими в знак пожелания благополучия и процветания и завершается вечерним поклонением заходящему солнцу Piyal Adhikary / EPA / TASS
Аэроснимок частично затопленной деревни Блаттен в Швейцарии, снятый спустя пять месяцев после оползня, который разрушил поселение Michael Probst / AP
Климатические активисты движения Extinction Rebellion перекрыли участок автомагистрали A12 рядом с парком Малифелд и зданием парламента в Гааге, Нидерланды. Участники акции потребовали от политических партий прекратить запуск новых проектов, связанных с ископаемым топливом, и отменить все субсидии в этой сфере Sebastiaan Barel / EPA / TASS
Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну во время церемонии вручения почётных наград в Национальном музее Кёнджу, Южная Корея. В рамках церемонии Трамп получил в подарок золотую корону и Большой орден Мугунхва Mark Schiefelbein / AP
Болельщики ликуют перед началом полуфинального матча Кубка Либертадорес между командами Racing Club и Flamengo в Авельянеде, Аргентина Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS
Гуманоидный робот Ameca представлен на открытии программы High-Tech Agenda Germany в Берлине Clemens Bilan / EPA / TASS
Мужчина выносит телевизор из своего дома, затопленного ураганом Мелисса, Сантьяго-де-Куба Ramon Espinosa / AP
Сотрудники международной организации по защите животных оказывают помощь тигру на территории бывшего зоопарка Лухан, закрытого в 2020 году, Аргентина Natacha Pisarenko / AP
Олень ревёт на рассвете в парке Буши в Лондоне Alastair Grant / AP
Перемещённые палестинцы держат металлические кастрюли и миски, ожидая еду у благотворительной кухни в Хан-Юнисе, юг сектора Газа Haitham Imad / EPA / TASS
Люди в костюмах участвуют в ежегодной уличной вечеринке на Хэллоуин на пешеходной улице Линкольн-роуд в Майами-Бич, Флорида, США Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS