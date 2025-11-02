Визуал
Ураган «Мелисса» на Ямайке и роботы в Германии: прошедшая неделя в фотографиях

Аэроснимок города Блэк-Ривер на Ямайке после урагана Мелисса
Matias Delacroix / AP

Последствия разрушительного урагана «Мелисса», обстановка в Газе, парад в честь Дня мёртвых в Мехико, технологическая выставка High-Tech Agenda Germany в Берлине и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Кот в окне жилого дома. Казань, Республика Татарстан
Егор Алеев / ТАСС

Палестинцы ищут дрова и пластик на свалке в городе Газа
Abdel Kareem Hana / AP

Вьетнамские артисты выступают перед церемонией подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Национальном конференц-центре в Ханое, Вьетнам
Luong Thai Lihn / EPA

Ежегодный парад в честь Дня мёртвых в Мехико
 Claudia Rosel / AP

Марко Одерматт из Швейцарии участвует в заезде мужского гигантского слалома в рамках открытия сезона Кубка мира по горнолыжному спорту FIS на леднике Реттенбах в Зельдене, Австрия
Anna Szilagyi / EPA / TASS

Индуистские верующие совершают обряд на священной реке Ганг в Калькутте во время фестиваля Чхат, посвящённого богу Солнца Сурье и богине Чхати Майе. Праздник отмечается непальскими и индийскими верующими в знак пожелания благополучия и процветания и завершается вечерним поклонением заходящему солнцу
Piyal Adhikary / EPA / TASS

Аэроснимок частично затопленной деревни Блаттен в Швейцарии, снятый спустя пять месяцев после оползня, который разрушил поселение
Michael Probst / AP

Климатические активисты движения Extinction Rebellion перекрыли участок автомагистрали A12 рядом с парком Малифелд и зданием парламента в Гааге, Нидерланды. Участники акции потребовали от политических партий прекратить запуск новых проектов, связанных с ископаемым топливом, и отменить все субсидии в этой сфере
Sebastiaan Barel / EPA / TASS

Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну во время церемонии вручения почётных наград в Национальном музее Кёнджу, Южная Корея. В рамках церемонии Трамп получил в подарок золотую корону и Большой орден Мугунхва
Mark Schiefelbein / AP

Болельщики ликуют перед началом полуфинального матча Кубка Либертадорес между командами Racing Club и Flamengo в Авельянеде, Аргентина
Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS

Гуманоидный робот Ameca представлен на открытии программы High-Tech Agenda Germany в Берлине
Clemens Bilan / EPA / TASS

Мужчина выносит телевизор из своего дома, затопленного ураганом Мелисса, Сантьяго-де-Куба
Ramon Espinosa / AP

Сотрудники международной организации по защите животных оказывают помощь тигру на территории бывшего зоопарка Лухан, закрытого в 2020 году, Аргентина
Natacha Pisarenko / AP

Олень ревёт на рассвете в парке Буши в Лондоне
Alastair Grant / AP

Перемещённые палестинцы держат металлические кастрюли и миски, ожидая еду у благотворительной кухни в Хан-Юнисе, юг сектора Газа
Haitham Imad / EPA / TASS

Люди в костюмах участвуют в ежегодной уличной вечеринке на Хэллоуин на пешеходной улице Линкольн-роуд в Майами-Бич, Флорида, США
Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS

