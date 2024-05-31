В ЦВК Béton открылась выставка фотохудожника Алмонда Чу «Парад / В будущем»

30 мая в Центре визуальной культуры Béton прошло открытие выставки фотохудожника Алмонда Чу «Парад / В будущем». Представленные в экспозиции работы выполнены с применением современных компьютерных обработок изображения и уникальной технологии платинотипии. Над проектом «Парад» фотохудожник работал более 20 лет, серия фотографий посвящена возможности диалога между людьми. В экспозиции также представлена серия «В будущем», в которой автор показал свое видение будущего существования человека в необычных условиях. Выставка откроется для посетителей 11 июня. Подробнее о проекте «Парад / В будущем» — в фоторепортаже RTVI.