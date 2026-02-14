Венецианский карнавал и Олимпийские игры: прошедшая неделя в фотографиях
Спортсмены на Олимпийских играх, работа сталеваров, карнавал в Кёльне, всемирный фестиваль искусственного интеллекта и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Участник фестиваля «Крутой спуск» у Казанского кремля, Казань, Россия Егор Алеев / ТАСС
Фестиваль любителей зимней рыбалки на территории развлекательного комплекса «Роща» в Донецке, ДНР Таисия Воронцова / Коммерсантъ
Наряженный пёс участвует в Карнавале собак в городе Лас-Пальмас, Канарские острова, юго-запад Испании. В конкурсе выбирают самого смешного и красиво наряженного питомца Quiqe Curbelo / EPA / TASS
Китайская народная традиция, известная как «да шухуа» (da shuhua) или «фейерверк из расплавленного железа», исполняется накануне празднования Лунного Нового года в Пекине, Китай Vincent Thian / AP
Житель деревни Падасари в регентстве Тегал, Центральная Ява, выносит уцелевшие вещи на фоне повреждённых оползнем домов. В результате смещения грунта были эвакуированы 1 686 человек, сотни зданий пострадали Dasril Roszandi / Anadolu via Getty Images
Сталевары во время плавки металла в печах и работы с формами для отливок в литейном цехе на территории Артемовского ремонтно-монтажного управления (АРМУ), Приморский край, Россия. Предприятие занимается ремонтом, изготовлением и обслуживанием промышленного оборудования для шахтеров и горняков. Юрий Смитюк / ТАСС
Буддийский монах Бхиккху Паннакара участвует в акции «Прогулка за мир» на улицах Вашингтона, 10 февраля 2026 года. Марш завершил 108-дневный путь монахов, которые 26 октября вышли из Форт-Уэрта (Техас) и пешком дошли до Белого дома, призывая к миру и внутреннему единству Jose Luis Magana / AP
Освещённая трасса женских олимпийских соревнований по горнолыжному спорту на закате во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Кортина-д’Ампеццо, Италия. На переднем плане — город Кортина-д’Ампеццо Jacquelyn Martin / AP
Спортсменка из Южной Кореи Хон Сучжон стартует во время тренировочного заезда в скелетоне на зимних Олимпийских играх 2026 года в Кортина-д’Ампеццо, Италия Aijaz Rahi / AP
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция) выступают с произвольной программой в танцах на льду на соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия Bernat Armangue / AP
Француз Марко Энис в полёте во время соревнований по лыжному двоеборью (нормальный трамплин и гонка на 10 км) на зимних Олимпийских играх 2026 года в Предаццо, Италия Kirsty Wigglesworth / AP
Женщины в хиджабах проходят мимо ракет во время празднования 47-й годовщины Исламской революции в Иране, Тегеран Abedin Taherkenareh / EPA / TASS
Чхве Мин Джон (Южная Корея), Ким Бутен, Кортни Саро и Флоренс Брюнель (Канада), а также Фань Кэсинь (Китай) участвуют в забеге на 500 метров в шорт-треке среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия Natacha Pisarenko / AP
Масленицу отметят в столице с 16 по 22 февраля на более чем 30 локациях проекта «Зима в Москве», оформленных в стиле русских сказок. На фото установка кукол к празднику Михаил Метцель / ТАСС
Участники уличного карнавала отмечают начало праздника на площади Альтер Маркт в Кёльне, Германия Martin Meissner / AP
Участница уличного карнавала в Кёльне, Германия Thomas Banneyer / DPA / Picture Alliance / TASS
Робот-гуманоид AgiBot G2 на Всемирном фестивале искусственного интеллекта World Al Cannes Festival 2026, который проходит в Каннах, Франция Sebatien Nogier / EPA / TASS