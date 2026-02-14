Визуал
14.02.2026 / 08:00

Венецианский карнавал и Олимпийские игры: прошедшая неделя в фотографиях

Участница Венецианского карнавала на площади Святого Марка, Венеция, Италия
Участница Венецианского карнавала на площади Святого Марка, Венеция, Италия
Михаил Терещенко / ТАСС

Спортсмены на Олимпийских играх, работа сталеваров, карнавал в Кёльне, всемирный фестиваль искусственного интеллекта и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Участник фестиваля «Крутой спуск» у Казанского кремля, Казань, Россия
Егор Алеев / ТАСС

Фестиваль любителей зимней рыбалки на территории развлекательного комплекса «Роща» в Донецке, ДНР
Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Наряженный пёс участвует в Карнавале собак в городе Лас-Пальмас, Канарские острова, юго-запад Испании. В конкурсе выбирают самого смешного и красиво наряженного питомца 
Quiqe Curbelo / EPA / TASS

Китайская народная традиция, известная как «да шухуа» (da shuhua) или «фейерверк из расплавленного железа», исполняется накануне празднования Лунного Нового года в Пекине, Китай
Vincent Thian / AP

Житель деревни Падасари в регентстве Тегал, Центральная Ява, выносит уцелевшие вещи на фоне повреждённых оползнем домов. В результате смещения грунта были эвакуированы 1 686 человек, сотни зданий пострадали
Dasril Roszandi / Anadolu via Getty Images

Сталевары во время плавки металла в печах и работы с формами для отливок в литейном цехе на территории Артемовского ремонтно-монтажного управления (АРМУ), Приморский край, Россия. Предприятие занимается ремонтом, изготовлением и обслуживанием промышленного оборудования для шахтеров и горняков.
Юрий Смитюк / ТАСС

Буддийский монах Бхиккху Паннакара участвует в акции «Прогулка за мир» на улицах Вашингтона, 10 февраля 2026 года. Марш завершил 108-дневный путь монахов, которые 26 октября вышли из Форт-Уэрта (Техас) и пешком дошли до Белого дома, призывая к миру и внутреннему единству
Jose Luis Magana / AP

Освещённая трасса женских олимпийских соревнований по горнолыжному спорту на закате во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Кортина-д’Ампеццо, Италия. На переднем плане — город Кортина-д’Ампеццо
Jacquelyn Martin / AP

Спортсменка из Южной Кореи Хон Сучжон стартует во время тренировочного заезда в скелетоне на зимних Олимпийских играх 2026 года в Кортина-д’Ампеццо, Италия
Aijaz Rahi / AP

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция) выступают с произвольной программой в танцах на льду на соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия
Bernat Armangue / AP

Француз Марко Энис в полёте во время соревнований по лыжному двоеборью (нормальный трамплин и гонка на 10 км) на зимних Олимпийских играх 2026 года в Предаццо, Италия
Kirsty Wigglesworth / AP

Женщины в хиджабах проходят мимо ракет во время празднования 47-й годовщины Исламской революции в Иране, Тегеран
Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Чхве Мин Джон (Южная Корея), Ким Бутен, Кортни Саро и Флоренс Брюнель (Канада), а также Фань Кэсинь (Китай) участвуют в забеге на 500 метров в шорт-треке среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия
Natacha Pisarenko / AP

Масленицу отметят в столице с 16 по 22 февраля на более чем 30 локациях проекта «Зима в Москве», оформленных в стиле русских сказок. На фото установка кукол к празднику
Михаил Метцель / ТАСС

Участники уличного карнавала отмечают начало праздника на площади Альтер Маркт в Кёльне, Германия
Martin Meissner / AP

Участница уличного карнавала в Кёльне, Германия
Thomas Banneyer / DPA / Picture Alliance / TASS

Робот-гуманоид AgiBot G2 на Всемирном фестивале искусственного интеллекта World Al Cannes Festival 2026, который проходит в Каннах, Франция
Sebatien Nogier / EPA / TASS

Иван Краснов