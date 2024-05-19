Вертолет президента Ирана перед жесткой посадкой. Фото дня

Река Аракс на иранско-азербайджанской границе, 19 мая 2024 года. Вертолет президента Ирана Эбрахимом Раиси взлетает после церемонии открытия плотины «Гыз Каласи». Через некоторое время воздушное судно совершило жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Спустя несколько часов после ЧП сам вертолет, а также пассажиры и члены экипажа не найдены, достоверных данных об их состоянии нет. Ведутся масштабные поиски, которые осложняются неблагоприятными погодными условиями — работе спасателей мешают густой туман и дожди. Власти нескольких стран предложили свою помощь в поиске пропавшего вертолета.