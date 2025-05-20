Визуал
20.05.2025 / 15:52

Вторая жизнь американских школьных автобусов в Панаме. Фотогалерея

Мальчик смотрит на автобусы во время выставки тюнинга «Красных дьяволов» в Ла-Чоррере, Панама. «Красные дьяволы» — это переоборудованные американские школьные автобусы, которые когда-то использовались в зоне Панамского канала, а затем и в качестве общественного транспорта. Теперь они адаптированы для частного и культурного использования
Мальчик смотрит на автобусы во время выставки тюнинга «Красных дьяволов» в Ла-Чоррере, Панама. «Красные дьяволы» — это переоборудованные американские школьные автобусы, которые когда-то использовались в зоне Панамского канала, а затем и в качестве общественного транспорта. Теперь они адаптированы для частного и культурного использования
Matias Delacroix / AP

Автобусы Red Devil («Красный дьявол») несутся по улицам Ла-Чоррера, сердца Панамы, оставляя за собой черные клубы дыма. Когда-то это были ярко-желтые автобусы, которые возили детей в школу в пригородах США. Теперь в Панаме, украшенные неоновыми рисунками, светящимися лампочками и громкоговорителями, они обретают вторую жизнь. Раз в год водители и сотни панамцев съезжаются на сельский автодром в часе езды от столицы, чтобы посмотреть, как автобусы превращаются в гоночные машины.

Мужчина несет модель «Красного дьявола» во время выставки в Ла-Чоррере
Matias Delacroix / AP

Девушка сидит у колонок, играющих музыку, во время выставки автобусов в Ла-Чоррера
Matias Delacroix / AP

Повар жарит рыбу в автобусе-ресторане в Портобело, Панама
Matias Delacroix / AP

Официантка обслуживает посетителей в ресторане «Красный дьявол» в Портобело
Matias Delacroix / AP

Женщина стоит на автобусе во время выставки «Красных дьяволов» в Чилибре, Панама
Matias Delacroix / AP

Люди ждут открытия вечеринки «Красных дьяволов» в Панама-Сити
Matias Delacroix / AP

Водитель автобуса зазывает людей прокатиться на шоссе Амадор в Панама-Сити
Matias Delacroix / AP

Женщина сидит в автобусе во время показательных выступлений «Красных дьяволов» в Чилибре, Панама
Matias Delacroix / AP

Люди танцуют в автобусе для вечеринок в Панама-Сити
Matias Delacroix / AP

Мужчина освещает фаером автобус для вечеринок в Панама-Сити
Matias Delacroix / AP

Транспортный автобус делает остановку в Колоне, Панама
Matias Delacroix / AP

Участники вечеринки едут в Панама-Сити
Matias Delacroix / AP

Зрители наблюдают за гонками автобусов на трассе в Ла-Чоррера
Matias Delacroix / AP

Зрители наблюдают за гонками автобусов на трассе в Ла-Чоррера
Matias Delacroix / AP

«Красные дьяволы» на трассе в Ла-Чоррера
Matias Delacroix / AP

Выставка тюнинга «Красных дьяволов» в Чилибре, Панама
Matias Delacroix / AP

Иван Краснов
Владимир Терешков