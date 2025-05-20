Вторая жизнь американских школьных автобусов в Панаме. Фотогалерея

Мальчик смотрит на автобусы во время выставки тюнинга «Красных дьяволов» в Ла-Чоррере, Панама. «Красные дьяволы» — это переоборудованные американские школьные автобусы, которые когда-то использовались в зоне Панамского канала, а затем и в качестве общественного транспорта. Теперь они адаптированы для частного и культурного использования

Автобусы Red Devil («Красный дьявол») несутся по улицам Ла-Чоррера, сердца Панамы, оставляя за собой черные клубы дыма. Когда-то это были ярко-желтые автобусы, которые возили детей в школу в пригородах США. Теперь в Панаме, украшенные неоновыми рисунками, светящимися лампочками и громкоговорителями, они обретают вторую жизнь. Раз в год водители и сотни панамцев съезжаются на сельский автодром в часе езды от столицы, чтобы посмотреть, как автобусы превращаются в гоночные машины.