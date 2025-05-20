Вторая жизнь американских школьных автобусов в Панаме. Фотогалерея
Автобусы Red Devil («Красный дьявол») несутся по улицам Ла-Чоррера, сердца Панамы, оставляя за собой черные клубы дыма. Когда-то это были ярко-желтые автобусы, которые возили детей в школу в пригородах США. Теперь в Панаме, украшенные неоновыми рисунками, светящимися лампочками и громкоговорителями, они обретают вторую жизнь. Раз в год водители и сотни панамцев съезжаются на сельский автодром в часе езды от столицы, чтобы посмотреть, как автобусы превращаются в гоночные машины.
Мужчина несет модель «Красного дьявола» во время выставки в Ла-Чоррере Matias Delacroix / AP
Девушка сидит у колонок, играющих музыку, во время выставки автобусов в Ла-Чоррера Matias Delacroix / AP
Повар жарит рыбу в автобусе-ресторане в Портобело, Панама Matias Delacroix / AP
Официантка обслуживает посетителей в ресторане «Красный дьявол» в Портобело Matias Delacroix / AP
Женщина стоит на автобусе во время выставки «Красных дьяволов» в Чилибре, Панама Matias Delacroix / AP
Люди ждут открытия вечеринки «Красных дьяволов» в Панама-Сити Matias Delacroix / AP
Водитель автобуса зазывает людей прокатиться на шоссе Амадор в Панама-Сити Matias Delacroix / AP
Женщина сидит в автобусе во время показательных выступлений «Красных дьяволов» в Чилибре, Панама Matias Delacroix / AP
Люди танцуют в автобусе для вечеринок в Панама-Сити Matias Delacroix / AP
Мужчина освещает фаером автобус для вечеринок в Панама-Сити Matias Delacroix / AP
Транспортный автобус делает остановку в Колоне, Панама Matias Delacroix / AP
Участники вечеринки едут в Панама-Сити Matias Delacroix / AP
Зрители наблюдают за гонками автобусов на трассе в Ла-Чоррера Matias Delacroix / AP
Зрители наблюдают за гонками автобусов на трассе в Ла-Чоррера Matias Delacroix / AP
«Красные дьяволы» на трассе в Ла-Чоррера Matias Delacroix / AP
Выставка тюнинга «Красных дьяволов» в Чилибре, Панама Matias Delacroix / AP