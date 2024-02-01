Январь 2024 года в фотографиях

Японец Рёю Кобаяси взмывает в воздух во время пробного прыжка с трамплина на четвертом этапе 72-х соревнований по прыжкам с трамплина «Четыре холма» в Бишофсхофене, Австрия, 6 января 2024 года

Matthias Schrader / AP