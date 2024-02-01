Январь 2024 года в фотографиях

Протесты Фермеров в Европе, пожар на складе Wildberries, крещенские купания, крушение самолета Ил-76 в Белгородской области и другие события. Самые яркие фотографии января — в подборке RTVI.
Люди собираются на Красной площади во время празднования Нового года, Москва, Россия, 1 января 2024 года Marina Lystseva / AP
Женщина едет на велосипеде среди разрушенных землетрясением домов в городе Ното к северо-западу от Токио, 2 января 2024 года Hiro Komae / AP
Пожарный работает над тушением пожара на газопроводе, поврежденном в результате обстрела, Киев, Украина, 2 января 2024 года Evgeniy Maloletka / AP
Последствия обстрела Белгорода, Россия, 5 января 2024 года. По данным экстренных служб, ночью 5 января в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей Евгений Силантьев / ТАСС
Хулио Риверо держит фигурку аргентинского народного святого Гаучито Гиля рядом с его святилищем в Мерседесе, провинция Корриентес, Аргентина. Каждое 8 января верующие со всей страны посещают святилище, чтобы попросить о чудесах или поблагодарить святого Mario De Fina / AP
Сторонники Дональда Трампа ждут прибытия бывшего президента США на митинг, посвященный выборам. Клинтон, штат Айова, 6 января 2024 года Charlie Neibergall / AP
Женщина плачет на месте взрыва бомбы, который произошел 3 января в городе Керман, к юго-востоку от Тегерана, Иран, 4 января 2024 года. Следователи полагают, что террористы-смертники совершили нападение на памятник иранскому генералу Касему Сулеймани, который был убит в результате удара американского беспилотника в 2020 году, сообщили государственные СМИ Vahid Salemi / AP
Караван мигрантов идет по шоссе через город Арриагу на юге Мексики во время своего путешествия на север к границе с США, 8 января 2024 года Edgar H. Clemente / AP
Верующий целует распятие Черного Назарянина — скульптурного изображения Иисуса Христа — во время традиционной процессии, которая была возобновлена после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, Манила, Филиппины, 9 января 2024 года Aaron Favila / AP
Полицейские показывают прессе 13 арестованных мужчин, которые 9 января ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов, работавших в прямом эфире, Гуаякиль, Эквадор, 10 января 2024 года Cesar Munoz / AP
Оппозиционер Алексей Навальный во время заседания Верховного суда выступает по видеосвязи из исправительной колонии особого режима №3 «Полярный волк», которая находится за полярным кругом в поселке Харп на Ямале. Там политик отбывает 19-летний срок, Москва, Россия, 11 января 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Корабль военно-морского флота, задействованный при нанесении ударов по позициям хуситов в Йемене в ночь на 12 января 2024 года. Военную операцию против йеменских повстанцев провели США и Великобритания U.S. Central Command / Anadolu via Getty Images
Огонь поднимается над горящим складом маркетплейса Wildberries на Московском шоссе. Пожару был присвоен наивысший — пятый — номер сложности, поселок Шушары, Санкт-Петербург, Россия, 13 января 2024 года Петр Косцов / ТАСС
Новый король Дании Фредерик X с королевой Марией проезжают в карете и приветствуют людей в день, когда премьер-министр Дании провозгласил Фредерика X королем. Его мать, королева Маргрете II, официально подписала отречение от престола, Копенгаген, Дания, 14 января 2024 года Albert Nieboer / Picture Alliance / Royal Press E / TASS
Фермеры вместе со своей техникой прибывают на акцию протеста к Бранденбургским воротам в Берлине, Германия, 15 января 2024 года. Такие демонстрации подчеркивают глубокое разочарование правительством канцлера Олафа Шольца, которое пришло к власти чуть более двух лет назад с прогрессивной модернизационной программой, но многие теперь считают его нефункциональным и недееспособным Ebrahim Noroozi / AP
Тени на стене посольства США во время митинга, осуждающего поддержку Штатами Израиля. Сан-Хосе, Коста-Рика, 16 января 2024 года Jeffrey Arguedas / EPA / TASS
Местный житель на месте взрыва в Ибадане. Несколько человек погибли и многие получили ранения в результате мощного взрыва в одном из крупнейших городов Нигерии, 17 января 2024 года AP
Пост израильских солдат артиллерийского подразделения, расположенный на границе Израиля с Ливаном, 17 января 2024 года Atef Safadi / EPA / TASS
Полицейские Шри-Ланки задерживают и допрашивают подозреваемого в наркоторговле во время операции по поиску наркотиков в Коломбо, Шри-Ланка, 18 января 2024 года Eranga Jayawardena / AP
Православные верующие купаются в горной реке Кара-Балта во время традиционного празднования Крещения возле села Сосновка, в 90 км к юго-западу от Бишкека, Кыргызстан, 19 января 2024 года Vladimir Voronin / AP
Мигрант отдыхает под кустом в Годории, Джибути. Недавние нападения повстанческой группировки Хути на торговые суда в Йемене поставили под угрозу не только жизненно важный судоходный маршрут, но и популярный «Восточный маршрут» для мигрантов, направляющихся из Эфиопии в Саудовскую Аравию через Джибути и Баб-эль-Мандабский пролив. 19 января, 2024 года Luke Dray / Getty Images News via Getty Images
Тушение пожара в терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, Ленинградская область, 21 января 2024 года Администрация Кингисеппского района Ленинградской области / ТАСС
Люди рассмотривают огромную цветочную композицию, сделанную в честь открытия храма Господа Рамы. Айодхья, Ахмадабад, Индия, 22 января 2024 года Ajit Solanki / AP
Продавцы хлеба наан в открытом ларьке на дороге, Уезд Вуши, Синьцзян, Китай, 23 января 2024 года. Землетрясение магнитудой 7,1 в этой части провинции Синьцзян в Китае привело к гибели по меньшей мере трех человек и вызвало значительные разрушения, которые трудно оперативно устранить из-за морозной погоды. Подземные толчки магнитудой выше 6 баллов были зарегистрированы в Казастане и Кыргызтане Ng Han Guan / AP
Обстановка у места крушения самолета Ил-76, Белгородская область, Россия, 24 января 2024 года. По данным Минобороны России, транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 км от села Яблоново в Корочанском районе. На борту воздушного судна находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих Павел Колядин / ТАСС
Дарья Трепова*, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), во время выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда, Санкт-Петербург, Россия, 25 января 2024 года. Суд приговорил Трепову к 27-и годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 600 тысяч рублей. *внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Dmitri Lovetsky / AP
Разрушенное в результате обстрела здание штаб-квартиры Агентства ООН для помощи палестинским беженцам, Хан-Юнис, Сектор Газа, 26 января 2024 года. Суд ООН потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в Газе. При этом международный суд не стал призывать Израиль прекращать военную операцию, но потребовал выполнять обязательства по Конвенции о геноциде Jehad Alshrafi / Anadolu / Getty Images
Бастующие фермеры завалили здание местной администрации навозом и старыми покрышками, Ажен, Франция, 27 января 2024 года Fred Scheiber / AP
Сотрудники МЧС России тушат пожар в Театре Сатиры, Москва, Россия, 28 января 2024 года. По сообщению оперативных служб, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности во время ремонта Екатерина Христова / ТАСС
Люди снимают из парка Саут-Пойнт, как крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas отплывает из Порт-Майами в свой первый публичный круиз, штат Флорида, США, 27 января 2024 года Rebecca Blackwell / AP
На одном из самых древних карнавалов в Европе, восходящем к временам Римской империи, компании хоальдунаков («Коровьих колокольчиков»), состоящие из жителей двух городов, Итурена и Зубьеты, шествуют по улицам с коровьими колокольчиками, подвешенными через поясницу, и иссопом из конского волоса в правой руке, северная Испания, 29 января 2024 года. Праздник призван отогнать злых духов и пробудить наступающую весну Alvaro Barrientos / AP
Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин во время пресс-конференции после доставки подписей, собранных в поддержку его выдвижения на президентских выборах, в Центральную избирательную комиссию. Москва, Россия, 31 января 2024 года Maxim Shipenkov / EPA / TASS