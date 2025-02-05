Визуал
05.02.2025 / 12:15

Январь 2025 года в фотографиях

Последствия сильнейшего пожара в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, 14 января 2025 года
Последствия сильнейшего пожара в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, 14 января 2025 года
Ethan Swope / AP

Пожары в Лос-Анджелесе, инаугурация Дональда Трампа, празднование индийского фестиваля Кумбха Мела, крещенские купания и другие события января — в фотогалерее RTVI.

Ежегодный благотворительный заплыв в гавани Карнлоу во время празднования Нового года. Северная Ирландия, Великобритания, 1 января 2025 года
Charles McQuillan / Getty Images News via Getty Images

Участник конкурса Спенсер Дейл укладывает волосы за кулисами во время Европейского чемпионата памяти Элвиса Пресли в Бирмингеме. Великобритания, 3 января 2025 года
Neil Hall / EPA / TASS

Пингвин общается со смотрителем зоопарка во время ежегодного подсчета животных в Лондонском зоопарке ZSL. Великобритания, 3 января 2025 года
Tolga Akmen / EPA / TASS

Вид с воздуха на живописный пейзаж замерзшего кристально-голубого озера Циянцюо. Лхокха, Китай, 4 января 2025 года
VCG via Getty Images

Волонтер во время уборки разлитого мазута на пляже в селе Витязево. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, часть топлива попала в воду. Анапа, Краснодарский край, Россия, 5 января 2025 года
Игорь Онучин / ТАСС

Статуя покойного президента Сирии Хафеза Асада, которая была разрушена во время восстания, свергнувшего режим Башада Асада в декабре прошлого года. Дейр-Атия, Сирия, 5 января 2025 года
Ghaith Alsayed / AP

Казанская икона Божией Матери проецируется на купол Казанского собора во время празднования Рождества в Санкт-Петербурге, 7 января 2025 года
Dmitri Lovetsky / AP

Полностью выгоревший трейлерный парк вдоль шоссе Пасифик Кост, 8 января 2025 года. Сильные ветры раздувают пожары по всему Лос-Анджелесу
Jeff Gritchen / MediaNews Group / Orange County Register / Getty Images

Джек Картер (справа) и его жена Лиз во время государственных похорон экс-президента Джимми Картера в Национальном соборе в Вашингтоне, 9 января 2025 года
Ricky Carioti / The Washington Post / AP

Катание на оленьих упряжках на ферме в Тромсё, Норвегия, 10 января 2025 года
Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Противопожарный реагент, распыленный с самолета, покрывает бассейн и шезлонги. 11 января 2025 года, Лос-Анджелес, штат Калифорния
Justin Sullivan / Getty Images

Протестующие в Белграде держат плакат с надписью «Без революции нет эволюции» перед зданием Конституционного суда. В Сербии продолжаются акции протеста в связи с обрушением бетонного навеса, в результате которого погибли 15 человек.
Darko Vojinovic / AP

Празднование фестиваля Кумбха Мела, одного из крупнейших религиозных собраний в мире, который проводится раз в 12 лет в Праяградже, Уттар-Прадеш, Индия, 14 января 2025 года
Rajesh Kumar Singh / AP

Мужчина верхом на лошади проезжает сквозь костёр в рамках ритуала в честь Святого Антония Великого, покровителя домашних животных, в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания, 16 января 2025 года
Manu Fernandez / AP

Карлос Алькарас из Испании участвует в матче третьего раунда мужского одиночного разряда против Нуну Боржеша из Португалии на шестой день Открытого чемпионата Австралии 2025 года в Мельбурн Парке, 17 января 2025 года, Мельбурн, Австралия
Li Jianyi / VCG via Getty Images

Сотрудники полиции стоят у здания, разрушенного в результате ракетного обстрела, Киев, Украина, 18 января 2025 года
Efrem Lukatsky / AP

Праздник Крещения Господня. Верующие во время крещенских купаний в купели на территории яхт-клуба «Алые паруса», Москва, Россия, 18 января 2025 года
Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Палестинцы идут среди разрушений, которые остались в результате израильского воздушного и наземного наступления в Рафахе, после заключения соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, сектор Газа, 19 января 2025 года
Jehad Alshrafi / AP

Дональд Трамп принимает присягу и официально становится 47-м президентом США. Во время инаугурации он дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию страны. Вашингтон, США, 20 января 2025 года
Chip Somodevilla / AP

Последствия пожара, вспыхнувшего в отеле горнолыжного курорта Карталкая. Огонь быстро распространился на верхние этажи и крышу 12-этажного деревянного здания. Пожар унес жизни 66 человек, еще 51 пострадали. Провинция Болу, Турция, 21 января 2025 года
Ibrahim Yozoglu / Anadolu via Getty Images

Люди спасаются на лодках от наступления повстанцев из конголезской группировки «Движение 23 марта» (М23). По данным ООН, по мере продвижения M23 к Гоме — крупнейший город на востоке Конго — более 178 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома за последние две недели, Гома, ДР Конго, 22 января 2025 года
Moses Sawasawa / AP

Индийская армия демонстрирует роботов-мулов перед финальной генеральной репетицией предстоящего парада в честь Дня Республики, Калькутта, Западная Бенгалия, Индия, 24 января 2025 года
Debajyoti Chakraborty / Zuma / TASS

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. Всего над регионом сбили 20 дронов. По словам рязанского губернатора Павла Малкова, в результате атаки загорелись жилой дом и предприятие, никто не пострадал. Рязанская область, Россия, 24 января 2025 года
Александр Рюмин / ТАСС

Люди машут Лири Альбаг — израильской заложнице, освобождённой во время второго обмена по действующему соглашению о прекращении огня между Израилем и Хамасом. Петах-Тиква, Израиль, 25 января 2025 года
Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Индуистские верующие окунаются в Сангам, место слияния рек Ганга и Ямуна и мифической реки Сарасвати, во время фестиваля Кумбха Мела. Индия, 25 января 2025 года
Rajesh Kumar Singh / AP

Президент республики Александр Лукашенко опускает бюллетень в урну на избирательном участке в основной день голосования на выборах главы государства. В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что голосовал «за всех», Минск, Беларусь, 26 января 2025 года
Pavel Bednyakov / AP

Празднования Лунного Нового года в Санкт-Петербурге. Россия, 29 января 2025 года
Dmitri Lovetsky / AP

Поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы на реке Потомак. Вечером 29 января по местному времени самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку. Арлингтон, штат Вирджиния, США, 30 января 2025 года
Alex Brandon / AP

29-летняя израильтянка Арбель Иегуд, которая находилась в заложниках у ХАМАС в секторе Газа с 7 октября 2023 года, в сопровождении бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) передается представителям Красного Креста в Хан-Юнисе. Сектор Газа, 30 января 2025 года
Abdel Kareem Hana / AP

Дорожный знак возвышается над водой во время сильного наводнения, обрушившегося на западную Францию ​​из-за шторма Иво в Редоне. Франция, 30 января 2025 года
Thibault Camus / AP

Акции протеста перед железнодорожной станцией, где более двух месяцев назад в результате обрушения бетонного навеса погибло 15 человек. Нови-Сад. Сербия, 31 января 2025 года
Armin Durgut / AP

Тысячи демонстрантов блокируют дороги и собираются у здания парламента в поддержку политзаключённых, а также протестуют против решения грузинского правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Тбилиси, 31 января 2025 года, 65-й день акций.
Jerome Gilles / NurPhoto via Getty Images

Екатерина Дериглазова
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