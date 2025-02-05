Январь 2025 года в фотографиях

Пожары в Лос-Анджелесе, инаугурация Дональда Трампа, празднование индийского фестиваля Кумбха Мела, крещенские купания и другие события января — в фотогалерее RTVI.
Ежегодный благотворительный заплыв в гавани Карнлоу во время празднования Нового года. Северная Ирландия, Великобритания, 1 января 2025 года Charles McQuillan / Getty Images News via Getty Images
Участник конкурса Спенсер Дейл укладывает волосы за кулисами во время Европейского чемпионата памяти Элвиса Пресли в Бирмингеме. Великобритания, 3 января 2025 года Neil Hall / EPA / TASS
Пингвин общается со смотрителем зоопарка во время ежегодного подсчета животных в Лондонском зоопарке ZSL. Великобритания, 3 января 2025 года Tolga Akmen / EPA / TASS
Вид с воздуха на живописный пейзаж замерзшего кристально-голубого озера Циянцюо. Лхокха, Китай, 4 января 2025 года VCG via Getty Images
Волонтер во время уборки разлитого мазута на пляже в селе Витязево. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, часть топлива попала в воду. Анапа, Краснодарский край, Россия, 5 января 2025 года Игорь Онучин / ТАСС
Статуя покойного президента Сирии Хафеза Асада, которая была разрушена во время восстания, свергнувшего режим Башада Асада в декабре прошлого года. Дейр-Атия, Сирия, 5 января 2025 года Ghaith Alsayed / AP
Казанская икона Божией Матери проецируется на купол Казанского собора во время празднования Рождества в Санкт-Петербурге, 7 января 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Полностью выгоревший трейлерный парк вдоль шоссе Пасифик Кост, 8 января 2025 года. Сильные ветры раздувают пожары по всему Лос-Анджелесу Jeff Gritchen / MediaNews Group / Orange County Register / Getty Images
Джек Картер (справа) и его жена Лиз во время государственных похорон экс-президента Джимми Картера в Национальном соборе в Вашингтоне, 9 января 2025 года Ricky Carioti / The Washington Post / AP
Катание на оленьих упряжках на ферме в Тромсё, Норвегия, 10 января 2025 года Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images
Противопожарный реагент, распыленный с самолета, покрывает бассейн и шезлонги. 11 января 2025 года, Лос-Анджелес, штат Калифорния Justin Sullivan / Getty Images
Протестующие в Белграде держат плакат с надписью «Без революции нет эволюции» перед зданием Конституционного суда. В Сербии продолжаются акции протеста в связи с обрушением бетонного навеса, в результате которого погибли 15 человек. Darko Vojinovic / AP
Празднование фестиваля Кумбха Мела, одного из крупнейших религиозных собраний в мире, который проводится раз в 12 лет в Праяградже, Уттар-Прадеш, Индия, 14 января 2025 года Rajesh Kumar Singh / AP
Мужчина верхом на лошади проезжает сквозь костёр в рамках ритуала в честь Святого Антония Великого, покровителя домашних животных, в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания, 16 января 2025 года Manu Fernandez / AP
Карлос Алькарас из Испании участвует в матче третьего раунда мужского одиночного разряда против Нуну Боржеша из Португалии на шестой день Открытого чемпионата Австралии 2025 года в Мельбурн Парке, 17 января 2025 года, Мельбурн, Австралия Li Jianyi / VCG via Getty Images
Сотрудники полиции стоят у здания, разрушенного в результате ракетного обстрела, Киев, Украина, 18 января 2025 года Efrem Lukatsky / AP
Праздник Крещения Господня. Верующие во время крещенских купаний в купели на территории яхт-клуба «Алые паруса», Москва, Россия, 18 января 2025 года Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Палестинцы идут среди разрушений, которые остались в результате израильского воздушного и наземного наступления в Рафахе, после заключения соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, сектор Газа, 19 января 2025 года Jehad Alshrafi / AP
Дональд Трамп принимает присягу и официально становится 47-м президентом США. Во время инаугурации он дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию страны. Вашингтон, США, 20 января 2025 года Chip Somodevilla / AP
Последствия пожара, вспыхнувшего в отеле горнолыжного курорта Карталкая. Огонь быстро распространился на верхние этажи и крышу 12-этажного деревянного здания. Пожар унес жизни 66 человек, еще 51 пострадали. Провинция Болу, Турция, 21 января 2025 года Ibrahim Yozoglu / Anadolu via Getty Images
Люди спасаются на лодках от наступления повстанцев из конголезской группировки «Движение 23 марта» (М23). По данным ООН, по мере продвижения M23 к Гоме — крупнейший город на востоке Конго — более 178 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома за последние две недели, Гома, ДР Конго, 22 января 2025 года Moses Sawasawa / AP
Индийская армия демонстрирует роботов-мулов перед финальной генеральной репетицией предстоящего парада в честь Дня Республики, Калькутта, Западная Бенгалия, Индия, 24 января 2025 года Debajyoti Chakraborty / Zuma / TASS
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. Всего над регионом сбили 20 дронов. По словам рязанского губернатора Павла Малкова, в результате атаки загорелись жилой дом и предприятие, никто не пострадал. Рязанская область, Россия, 24 января 2025 года Александр Рюмин / ТАСС
Люди машут Лири Альбаг — израильской заложнице, освобождённой во время второго обмена по действующему соглашению о прекращении огня между Израилем и Хамасом. Петах-Тиква, Израиль, 25 января 2025 года Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Индуистские верующие окунаются в Сангам, место слияния рек Ганга и Ямуна и мифической реки Сарасвати, во время фестиваля Кумбха Мела. Индия, 25 января 2025 года Rajesh Kumar Singh / AP
Президент республики Александр Лукашенко опускает бюллетень в урну на избирательном участке в основной день голосования на выборах главы государства. В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что голосовал «за всех», Минск, Беларусь, 26 января 2025 года Pavel Bednyakov / AP
Празднования Лунного Нового года в Санкт-Петербурге. Россия, 29 января 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы на реке Потомак. Вечером 29 января по местному времени самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку. Арлингтон, штат Вирджиния, США, 30 января 2025 года Alex Brandon / AP
29-летняя израильтянка Арбель Иегуд, которая находилась в заложниках у ХАМАС в секторе Газа с 7 октября 2023 года, в сопровождении бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) передается представителям Красного Креста в Хан-Юнисе. Сектор Газа, 30 января 2025 года Abdel Kareem Hana / AP
Дорожный знак возвышается над водой во время сильного наводнения, обрушившегося на западную Францию из-за шторма Иво в Редоне. Франция, 30 января 2025 года Thibault Camus / AP
Акции протеста перед железнодорожной станцией, где более двух месяцев назад в результате обрушения бетонного навеса погибло 15 человек. Нови-Сад. Сербия, 31 января 2025 года Armin Durgut / AP
Тысячи демонстрантов блокируют дороги и собираются у здания парламента в поддержку политзаключённых, а также протестуют против решения грузинского правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Тбилиси, 31 января 2025 года, 65-й день акций. Jerome Gilles / NurPhoto via Getty Images