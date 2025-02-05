Январь 2025 года в фотографиях

Последствия сильнейшего пожара в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, 14 января 2025 года

Пожары в Лос-Анджелесе, инаугурация Дональда Трампа, празднование индийского фестиваля Кумбха Мела, крещенские купания и другие события января — в фотогалерее RTVI.