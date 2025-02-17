Юра Борисов проиграл Кирану Калкину: как прошла кинопремия BAFTA

16 февраля в Лондоне наградили лауреатов кинопремии BAFTA Film Awards 2025. Больше всех призов получили картины «Конклав» и «Бруталист» — по четыре статуэтки. Церемонию посетили все основные номинанты на грядущую премию «Оскар» — от Юры Борисова и Майки Мэдисон, снявшихся в «Аноре», до Зои Салданы и Селены Гомес, представляющих окутанный скандалами и «отменами» мюзикл «Эмилия Перес».
Призы в основных номинациях получили:
- Лучший фильм — «Конклав»;
- Лучший режиссёр — Брейди Корбет («Бруталист»);
- Лучший оригинальный сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»);
- Лучший актёр — Эдриан Броуди («Бруталист»);
- Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»);
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
- Лучший кастинг — «Анора»;
- Лучший макияж/прически — «Субстанция»;
- Лучший британский фильм — «Конклав»;
- Лучший иностранный фильм — «Эмилия Перес»;
- Лучший анимационный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»;
- Лучший саундтрек — «Бруталист»;
- Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада».