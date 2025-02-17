Юра Борисов проиграл Кирану Калкину: как прошла кинопремия BAFTA

16 февраля в Лондоне наградили лауреатов кинопремии BAFTA Film Awards 2025. Больше всех призов получили картины «Конклав» и «Бруталист» — по четыре статуэтки. Церемонию посетили все основные номинанты на грядущую премию «Оскар» — от Юры Борисова и Майки Мэдисон, снявшихся в «Аноре», до Зои Салданы и Селены Гомес, представляющих окутанный скандалами и «отменами» мюзикл «Эмилия Перес».

Призы в основных номинациях получили: