Lifestyle
17.02.2025 / 15:10

Юра Борисов проиграл Кирану Калкину: как прошла кинопремия BAFTA

Зои Салдана
Зои Салдана
Joel C Ryan / Invision / AP

16 февраля в Лондоне наградили лауреатов кинопремии BAFTA Film Awards 2025. Больше всех призов получили картины «Конклав» и «Бруталист» — по четыре статуэтки. Церемонию посетили все основные номинанты на грядущую премию «Оскар» — от Юры Борисова и Майки Мэдисон, снявшихся в «Аноре», до Зои Салданы и Селены Гомес, представляющих окутанный скандалами и «отменами» мюзикл «Эмилия Перес».

Призы в основных номинациях получили:

  • Лучший фильм — «Конклав»;
  • Лучший режиссёр — Брейди Корбет («Бруталист»);
  • Лучший оригинальный сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»);
  • Лучший актёр — Эдриан Броуди («Бруталист»);
  • Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»);
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
  • Лучший кастинг — «Анора»;
  • Лучший макияж/прически — «Субстанция»;
  • Лучший британский фильм — «Конклав»;
  • Лучший иностранный фильм — «Эмилия Перес»;
  • Лучший анимационный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»;
  • Лучший саундтрек — «Бруталист»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Майки Мэдисон
Joel C Ryan / Invision / AP

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
Pascal Le Segretain / Getty Images

Тимоти Шаламе
James Warren / Imago / TASS

Селена Гомес
Alberto Pezzali / Invision / AP

Камила Кабельо
Joel C Ryan / Invision / AP

Джесси Айзенберг позирует с наградой за лучшую мужскую роль второго плана, которую он получил от имени Кирана Калкина за фильм «Настоящая боль»
Joel C Ryan / Invision / AP

Дэми Мур
Mario Mitsis / Zuma / TASS

Эдриен Броуди
Pascal Le Segretain / Getty Images

Зои Салдана
Kate Green / Getty Images

Ариана Гранде
Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Синтия Эриво
Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Себастьян Стэн и Джереми Стронг
Kate Green / Getty Images

Джорджия Теннант и Дэвид Теннант
Kate Green / Getty Images

Лео Вудалл
Pascal Le Segretain / Getty Images

Рэйф Файнс
John Phillips / Getty Images for BAFTA

Элиза Данте
Иван Краснов