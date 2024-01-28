Защитники французских фермеров облили супом «Мону Лизу». Фото дня

28 января 2024 года, Лувр, Париж, Франция. Две экоактивистки швырнули банки с супом в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая выставлена в парижском Лувре. Шедевр живописи защищен пуленепробиваемым стеклом, поэтому не пострадал. Пытавшиеся повредить его женщины представляют экологическую группу Riposte Alimentaire, которая борется за реализацию прав всех и каждого на доступ к здоровому и достаточному питанию.

«Наша сельскохозяйственная система больна. Наши фермеры теряют работу. Каждый третий француз не ест каждый день», — скандировали активистки.

Несколько часов спустя МВД Франции приказало развернуть дополнительные резервы служб безопасности вокруг Парижа, поскольку разгневанные фермеры намеревались направиться в столицу, чтобы убедить правительство повысить закупочные цены на их продукцию. Также аграрии требуют сократить бюрократию в сельскохозяйственной сфере и защитить их деятельность от влияния дешевого импорта.