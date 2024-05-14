ОМОН возле здания парламента в центре Тбилиси. Фото дня

Грузия, Тбилиси, 14 мая. Женщина держит национальный флаг Грузии и флаг Евросоюза на фоне ОМОНа, перекрывшего улицу во время акции протеста оппозиции против принятия «российского» закона об иноагентах возле здания парламента в центре города. Во вторник парламент Грузии окончательно одобрил законопроект, который вызвал бурные дискуссии и стал причиной многонедельных акций протеста. Критики считают, что этот закон может поставить под угрозу демократические свободы и стремление страны к вступлению в ЕС.