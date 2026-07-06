Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси официально поженились 3 июля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Внутри арены, которая вмещает около 20 тысяч человек, организаторы превратили пространство в «сад внутри сада» — с деревьями, папоротниками и белыми драпировками. По данным People, свадьба обошлась в сумму от 20 до 50 миллионов долларов.

Церемония прошла в обстановке строжайшей секретности. Гости сдавали телефоны на входе, а полиция перекрыла несколько кварталов вокруг арены. За порядком следили более 130 полицейских, сотрудники Национальной гвардии и служба безопасности певицы. На фасаде Madison Square Garden появилась гигантская светящаяся надпись «JUST&T MARRIED!».

Среди гостей были Пол Маккартни, Стиви Никс, Эд Ширан, Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Хью Грант, Джиджи Хадид, Стивен Спилберг и Адам Сэндлер, который выступил в роли officiant’a. Шаферами стали брат жениха Джейсон Келси и брат невесты Остин Свифт.

Клятвы заняли около 20 минут, молодожены читали их из золотых книжечек, а гостям раздали вышитые платки для слез. В числе выступающих на приеме были Пол Маккартни, исполнивший I Want to Hold Your Hand впервые за 60 лет, и Стиви Никс. Еду подавали с итальянских, суши- и других станций.

Наряды жениха и невесты пока нигде не публиковались, однако The Guardian и другие СМИ пишут, что их создал дизайнер Dior Джонатан Андерсон. Украшение невесты были от бренда Cartier.

Власти Нью-Йорка перекрыли улицы вокруг арены, так как в США 4 июля отмечают День независимости, а пара хотела провести свадьбу до праздника. Певица и ее новый муж пожертвовали 26 миллионов долларов продовольственным банкам и другим благотворительным организациям Нью-Йорка.

Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году после того, как футболист попытался передать певице браслет дружбы со своим номером телефона на концерте в Канзас-Сити. Помолвку они объявили в августе 2025 года. Состояние певицы оценивается в 2,1 миллиарда долларов, ее мужа — в 80 миллионов. Ожидается, что пара заключит брачный договор.

Накануне свадьбы появилась информация о том, что пара тайно поженилась заранее в Теннесси в кругу семьи. Молодожены эту информацию не подтверждают.