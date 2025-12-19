Более половины сотрудников российских компаний (57%) хотели бы посетить живой концерт артиста в рамках корпоративного мероприятия. Таковы результаты масштабного опроса, проведённого аналитиками hh.ru совместно с «КИОН Музыкой» среди более 2 тысяч работников из различных регионов и отраслей.

Исследование выявило наиболее желаемых для выступления на корпоративах исполнителей. В топ вошли Баста, Zivert, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и группа Artik & Asti.

Музыкальные предпочтения участников опроса разделились: 24% хотели бы слушать на празднике современную музыку 2020-х годов, а 23% отдают предпочтение ностальгическим хитам 90-х и 2000-х, считая этот период наиболее «объединяющим». Среди жанров лидирует поп-музыка (40%), за ней следуют рок (17%), классическая музыка (14%), электронная музыка (13%) и джаз (13%).

Особое внимание в исследовании уделено караоке. К этой активности положительно относятся 45% респондентов. В список самых популярных песен для совместного исполнения вошли: «Конь» («Любэ»), «Батарейка» («Жуки»), «Крошка моя» («Руки Вверх!»), «Царица» (ANNA ASTI), «Если хочешь остаться» («Дискотека Авария»), «На большом воздушном шаре» (Ёлка), «Зима-холода» (Андрей Губин), «Широка река» («Золотое кольцо» и Надежда Кадышева).

Опрос также показал, что, несмотря на регулярную организацию корпоративов в 60% компаний, их посещаемость варьируется: постоянно участвует лишь треть сотрудников (30%).