Фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» в Никола-Ленивце, премьерный показ триллера «Долина улыбок» в «Октябре», персональная выставка дизайнера Юлии Голавской в арт-бюро «Тайнинка», а также экспозиция о школах Елизаветы Званцевой в Музее русского импрессионизма. Рассказываем в материале RTVI, какие события посетить на неделе с 22 по 28 июня.

«Архстояние Детское»

С 25 по 28 июня в арт-парке Никола-Ленивец пройдет XII фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское». Тема этого года — «Время резиновое»: пять художников представят арт-объекты, исследующие метаморфозы времени, среди которых работы Николая Полисского, Саши Фроловой и Наташи Обуховой. Музыкальную программу возглавят Fire Granny, «Запрещенные барабанщики» и оркестр Cinematica, а также состоится диско-карнавал и традиционное сожжение арт-объекта.

В рамках фестиваля будет работать тотальная мастерская с участием 25 культурных институций, включая ГЭС-2, Дарвиновский музей и Школу дизайна НИУ ВШЭ, а также ярмарка молодого искусства «Однажды». Специальные детские спектакли, экскурсионные маршруты и бэби-спектакли дополнят программу.

«Долина улыбок»

24 июня в киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ мистического триллера «Долина улыбок», отмеченного призом Венецианского кинофестиваля. Картину представит режиссёр и преподаватель НИУ ВШЭ Евгений Колядинцев, который после показа обсудит фильм со зрителями.

Сюжет разворачивается вокруг учителя физкультуры Серджо, переезжающего в деревню Ремис, где царит настораживающая безмятежность. Герой узнаёт, что местный подросток Маттео обладает даром забирать через объятия боль и связывать живых с умершими, однако за этот покой приходится платить. Лента исследует темы травмы, вины и современного культа позитивного мышления, переосмысляя понятие «счастливого места». В широкий прокат фильм выйдет с 9 июля.

«Это не всё время так»

С 25 июня по 12 сентября в московском арт-бюро «Тайнинка» пройдёт персональная выставка дизайнера и художницы Юлии Голавской «Это не всё время так». Экспозиция объединит объекты предметного дизайна, графику, фотографию, коллажи, текстиль и видео, превратив пространство в целостную художественную среду, посвящённую ускользающим моментам повседневности. Проект продолжает кураторскую линию бюро на пересечении современного искусства, коллекционного дизайна и интерьерной среды.

Для Юлии Голавской, известной прежде всего как востребованный дизайнер интерьеров, эта выставка станет первой персональной и редким примером переноса интерьерной практики в открытое публичное пространство. Все работы созданы специально для проекта, включая предметы дизайна: кушетку, туалетный столик, консоль и ширму. Название отсылает к состояниям, которые невозможно удержать надолго, а пространство выстроено как дом-воспоминание, где посетитель оказывается внутри «кукольного дома», наблюдая за повседневностью и за собой. Вдохновением послужило эссе Шарля Бодлера «Поэт современной жизни».

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

С 25 июня в Музее русского импрессионизма начнёт работу выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представит диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитие «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Baroque Brut»

Тим Парщиков «Times New Roman. Episode III Moscow»

В галерее ART&BRUT до 18 июля работает выставка Baroque Brut, которая показывает, что барокко — это не только исторический стиль, но и способ чувствовать сегодняшнюю реальность: когда всего слишком много, а внешняя эффектность маскирует внутреннюю тревогу. Проект разворачивается вокруг трёх тем — тело, пир и алтарь.

Участниками стали Марина Кастальская, Кирилл Басалаев, Тим Парщиков и другие художники. В рамках экспозиции команда Flowerbazar и Евгений Дашков представят пространственный объект. Куратор — Екатерина Нечаева. Посетить проект можно с 30 апреля по 30 июня.

«Окно, в котором… Собрание Власовых-Шишмаревой»

В петербургской галерее KGallery, расположенной на набережной Фонтанки, стартовал выставочный проект «Окно, в котором… Собрание Власовых-Шишмаревой». Экспозиция представляет собой масштабное исследование творческого наследия трех поколений ленинградских и петербургских мастеров, а также их ближайшего окружения. Посетителям будет показано около ста пятидесяти работ, авторами которых стали Василий Власов, Татьяна Шишмарева, Борис Власов, Елена Власова, Татьяна Власова, а также Валентин Серов, Борис Григорьев, Владимир Лебедев, Сарра Лебедева, Николай Лапшин, Николай Тырса, Александр Яковлев, Георгий Верейский и Александр Ведерников.

Центральным мотивом выставки становится окно дачного дома в Комарово, которое на протяжении десятилетий писали члены семьи Власовых-Шишмаревой. Этот образ служил для художников точкой пересечения внутреннего мира и внешней реальности, меняясь вместе с эпохами, временами года и сменой поколений. Основатели династии Татьяна Шишмарева и Василий Власов познакомились в середине двадцатых годов прошлого века, работая в Детгизе под началом Владимира Лебедева. Именно тогда сложился круг их единомышленников, включавший Сарру Лебедеву, Николая Лапшина, Николая Тырсу и Юрия Васнецова. Взаимное влияние и общность тем, в частности темы внутреннего пространства художника и внешнего мира, стали основой их многолетней дружбы и творческого диалога.

«Больше не будет»

В галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону, основанной Валерией Барминой, под кураторством Виктории Мизиано открылась коллективная выставка «Больше не будет». В экспозицию вошли работы более 20 актуальных художников из разных регионов России, на выставке представлены произведения в различных техниках — от живописи до инсталляций и керамических скульптур.

Проект обращается к ощущению первых дней июня — тому самому восторгу «ура, каникулы!», знакомому каждому с детства. Для ребенка это момент начала трех месяцев бесконечного времени, тогда как для взрослого этот период становится точкой столкновения с реальностью: осознанием того, что каникулы больше никогда не начнутся. Экспозиция ведет зрителя от последних дней школьного года и предчувствия свободы к зыбким снам о прошлом и теплым образам каникул в деревне. Южный контекст Ростова-на-Дону с его особенным светом и фактурой природы становится естественным медиумом, объединяющим личные истории художников с коллективной памятью о «бабушкином доме» и бесконечном летнем дне.

«Ритмы внутреннего моря»

До 28 июня в Варочном цехе бывшего пивоваренного завода имени Степана Разина в Санкт-Петербурге продолжает работу групповая выставка современного искусства «Ритмы внутреннего моря», организованная галереями «Грабарь» и MYTH Gallery. В экспозиции представлены произведения российских художников разных поколений — от классиков арт-сцены, включая арт-группу Recycle, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, до молодых авторов.

Проект разворачивается в двухуровневом пространстве с индустриальной архитектурой, которое куратор Кристина Романова уподобляет затонувшему кораблю. Выставка выстроена по аналогии с погружением под воду: зрителям предлагается двигаться в собственном ритме, следуя за цветом, светом и звуком. Экспозицию открывает работа дуэта Виноградов и Дубосарский из цикла Underwater, созданная для российского павильона на 50-й Венецианской биеннале.

«Неспетые песни для возлюбленных»

В галерее «Агентство.ArtRu» в Москве до 16 июля проходит персональная выставка Ланы Морозовой «Неспетые песни для возлюбленных». Художница создаёт скульптурные коллажи из текстиля, керамики, металла и фотографии, соединяя образы из личного детства с интернет-мемами, цитатами из песен и случайными снимками, превращая их в нового рода фольклор.

Проект посвящён исследованию любовного переживания как трудноуловимого предчувствия, балансирующего между искренностью и иронией, телесностью и томлением. Тактильные, рукотворные объекты Морозовой задают со зрителем короткую дистанцию, вовлекая в диалог о нереализованной потенциальности чувства — где-то между детством и ощущением конца света.

«Чистые акты»

В галерее M2 в Москве открылась выставка Анастасии Локтаевой «Чистые акты». Художница исследует, как накопленный опыт, воспоминания и прошлые интерпретации формируют наше восприятие реальности, нередко подменяя собой действительность и превращаясь в «предметные видимости», которые вводят в заблуждение.

В ответ на это Локтаева предлагает уйти от проекций сознания и обратиться к «чистому акту» — творческому жесту без цели, причины и оглядки на память. Работая с краской как химик с реактивами, она стремится создать условие для нового переживания, где смысл рождается не в форме или цвете, а в самом моменте ощущения внутри процесса.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представил выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.«КУБ»

В московском арт-пространстве «КУБ» продолжается новый выставочный сезон — 14 проектов современного искусства. Большинство экспозиций будут работать до 5 июля. Главный проект — выставка уличного художника Кирилла Кто «Муха села на варенье» в галерее «Синтакс». В экспозиции — живопись, инсталляция из строительных баннеров, работы на спичечных коробках и цикл «Ниша». Его узнаваемые образы — «глазки», лестницы-самолазки, шрифтовые композиции — становятся комментариями к городскому пространству. Также представлен совместный проект «Опрозрачнивание»: в строительном баннере вырезаны глаза, превращающие фасад в окно между городом и процессом формирования архитектуры.

«На той же скорости»

В Галерее 11.12 можно увидеть коллективный проект «На той же скорости», объединяющий работы 22 художников, отобранных по итогам открытого конкурса. Кураторы — Анна Гончарова и Надежда Соколова. Экспозиция посвящена трансформации — от изменений телесных и ментальных до метафорических и художественных. Выставка стала презентацией новой инициативы галереи — проекта 13/14, который поддерживает молодых художников в начале профессионального пути через открытую систему отбора без ограничений в жанрах и медиа.

«Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования»

Элиза Данте / RTVI

В московском Доме на Хлебном галерея Geolina Art Gallery представила совместный проект Кати Герун и Алексея Корси под кураторством Алексея Масляева. Выставка разворачивается в квартире исторического здания на стадии ремонта. В экспозицию вошли инсталляции, объекты, фотография, видео и скульптура. Художественные работы предстают в роли улик в контексте триллера или детектива. Зрителю предлагается роль следователя, однако рациональные цепочки рассуждений оказываются ненадёжными, уступая место чувственному восприятию.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма» о том, как типовое социальное жилье второй половины XX века в советской и вьетнамской столицах превращалось в обжитые дома. Экспозиция — лабиринт из трех частей. В масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, для основного объема использовано 1500 кв. м полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали инсталляции из 14 кг пластика.