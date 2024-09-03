Рособрнадзор сообщил о намерении обязать блогеров и коучей получать лицензию на проведение курсов и тренингов по госстандартам российского образования. Комментируя инициативу, в ведомстве сослались на множество жалоб от граждан, в том числе на низкое качество курсов и неполную реализацию заявленных программ обучения. Блогеры Николай Соболев, Елена Лисовская и Клим Жуков в разговоре с RTVI оценили инициативу властей.

О введении лицензий

Николай Соболев:

Прекрасная инициатива, потому что этих курсов развелось очень много. Они все несертифицированные, непонятно чему на этих курсах обучают.

Получить лицензию не так сложно. Моя девушка сейчас запускает нейросетевую академию — это обучение по использованию нейросетей, там несколько преподавателей. Мы эту лицензию уже сейчас получаем.

Эта лицензия вообще и в целом эта реформа позволят отсеять некоторый пул блогеров или недобросовестных креаторов этих курсов, которые обучают, я не знаю, гаданию на кофейной гуще или чему-то совершенно непонятному, неизведанному. Это давно, мне кажется, пора было сделать, хоть как-то это регламентировать.

Елена Лисовская:

Мне кажется, что те, кто делают, действительно должны, во-первых, нести какую-то ответственность за то, что они преподают и берут за это деньги.

Это вообще дает людям хоть какую-то пользу, какие-то знания, которые можно применить в реальной жизни? Или это просто сбор денег с населения под эгидой собственной успешности?

Поэтому, знаете, отчасти в этом есть рациональное зерно.

Клим Жуков:

Ничего хорошего сказать по этому поводу не могу. Это ограничение человеческой самодеятельности, излишняя зарегулированность и бюрократизм. Это всегда плохо. Мелочный лишний контроль ни к чему хорошему никогда не приводил.

Помогут ли эти меры в борьбе с тем, что называют «инфоцыганством»

Николай Соболев:

Какой-то незначительный результат они могут принести. Но те люди, которые интеллектуально пока что не доросли до того, чтобы получать какие-то лицензии или оплачивать налоги (у нас таких очень много, как вы знаете, в стране), столкнутся с определенными проблемами при разработке своих «замечательных» курсов. Может быть, будет поменьше недобросовестных, некачественных проектов.

Елена Лисовская:

Конечно. Потому что сейчас каждый встречный-поперечный, каким-то образом набравший аудиторию, иногда просто на хайповых видосах, иногда на наивности людей, на каких-то красивых картинках, на «гивах» [розыгрыши в соцсетях со спонсорами, в которых можно выиграть ценные призы: от денег до машин и дорогой техники] — каждый из них может сейчас брать деньги с наивных граждан, которые иногда смотрят на красивую картинку. Думают, что у них будет так же, если они сейчас отдадут пять, десять, да и 100 тысяч рублей за какой-то курс.

Что-то из этого должно, наверное, просто массовость свою потерять. Потому что многие из балаболов не смогут получить эту лицензию, а те, кто действительно что-то преподают и несут в мир знания, я думаю, получат и все нужные документы для дальнейшей работы.

Клим Жуков:

Дай бог.