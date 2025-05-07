Издание IndieWire выпусило рейтинг фильмов киновселенной Marvel (КВМ) к выходу нового фильма «Громовержцы*». На первом месте в списке оказалась картина»Черная Пантера», режиссером которой выступил Райан Куглер.

Среди достоинств фильма критики отметили режиссуру, актерскую игру Чедвика Боузмана, исполнившего главную роль, а также саундрек, написанный Кендриком Ламаром.

Топ-20 лучших фильмов вселенной Marvel по оценкам критиков IndieWire

«Черная пантера», 2018 «Первый мститель», 2011 «Мстители: Финал», 2019 «Первый мститель: Другая война», 2014 «Тор: Рагнарёк», 2017 «Человек-паук: Возвращение домой», 2017 «Шан-Чи и легенда десяти колец», 2021 «Мстители», 2012 «Тор», 2011 «Железный человек», 2008 «Стражи Галактики», 2014 «Громовержцы*», 2025 «Мстители: Война бесконечности», 2018 «Человек-паук: Вдали от дома», 2019 «Стражи Галактики. Часть 3», 2023 «Стражи Галактики. Часть 2», 2017 «Первый мститель: Противостояние», 2016 «Капитан Марвел», 2019 «Человек-муравей», 2015 «Человек-паук: Нет пути домой», 2021

В самом конце списка оказались картина лауреата «Оскара» Хлои Чжао — «Вечные», а также фильмы из пятой фазы КВМ: «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Капитан Америка: Новый мир», «Дэдпул и Росомаха», «Капитан Марвел 2».

После выхода ленты «Мстители: Финал», которая логично завершила историю супергероев и их борьбы с Таносом, рейтинги фильмов Marvel стали падать. Например, оценка картины «Капитан Америка: Новый мир» на Rotten Tomatoes составила 48%, зрителей — 78%, «Капитан Марвел 2» — 62% от критиков и 79% от зрителей. Однако «Громовержцы*» показали высокий интерес аудитории — 88% от критиков и 94% от зрителей.