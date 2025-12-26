Новогоднее шоу для всей семьи «Дядя Стёпа. Говорят: Под Новый год…» в этом сезоне выходит за рамки привычного формата детской «ёлки». С 28 декабря по 10 января на «Динамо Арене» зрителей ждет не только красочное сценическое представление, приуроченное к 90-летию поэмы Сергея Михалкова, но и полноценный день семейного отдыха — с зимним парком, мастер-классами, крытым катком, интерактивными зонами и живым общением с героями. RTVI поговорил с генеральным продюсером шоу Екатериной Соколовой о том, как работать с большой площадкой, находить баланс между ностальгией взрослых и интересом современных детей, выстраивать интерактив с юной аудиторией и думать о будущем «Дяди Стёпы» как о долгосрочном проекте.

— Как вы анализируете реакцию зрителей после показа? Используете ли какие-то инструменты для сбора обратной связи от детей и родителей?

— Мы внимательно собираем и анализируем обратную связь. Просим зрителей оставлять отзывы на площадках наших билетных операторов — в первую очередь на «Яндекс.Афише», а также на других сервисах. Для нас очень важны оценки и комментарии на официальном сайте. Кроме того, отзывы приходят в нашу группу в Telegram — родители часто делятся впечатлениями сразу после просмотра.

Один из самых «живых» инструментов — это общение «здесь и сейчас». В первые дни проката, сразу после премьеры, мы всегда снимаем специальные видеоролики с обратной связью. Наш оператор берет интервью у гостей на выходе из зала, пока эмоции еще свежие. Это позволяет зафиксировать самые искренние впечатления и детей, и родителей, которые сами хотят высказаться. Это помогает нам почувствовать реальную атмосферу и понять, что действительно откликается у детей и взрослых.

— Сталкивались ли вы с неожиданной реакцией детской аудитории на какой-либо момент в шоу, которая заставила что-то скорректировать?

— Дети — очень активная и искренняя публика. Это, честно говоря, один из самых ценных показателей для нас. Иногда маленькие зрители настолько вовлекаются в процесс, что буквально бегут к сцене, пытаются заговорить с героями, что-то им подсказать или показать. Поэтому у нас много продуманных интерактивов: например, зарядка вместе с Дядей Степой или выход Звездопадова, который проходит по залу и задает детям различные вопросы, общается с ними. В такие моменты дети могут очень серьезно «окружить» персонажа, им важно внимание и живой контакт. Однако мы сознательно решили ничего не корректировать в сценарии. Мы идем органично за реакцией ребенка: нам важно идти органично, следовать за реакцией ребенка, не ломая его импульс и интерес.

— Как вы находите баланс между ностальгией для взрослых, которые помнят героев с детства, и восприятием истории современными детьми, для которых это новое знакомство?

— Этот баланс — как раз наша ключевая задача. «Дядя Стёпа» — герой вне времени, знакомый нескольким поколениям.

Нам важно рассказать о нем сегодняшним детям: показать, что был такой герой, были его друзья, были приключения, трудности, которые они преодолевали вместе.

Через эту историю современные дети могут принять и продолжить ценности старших поколений — доброту, ответственность, готовность помогать другим. И для нас это не просто развлекательная история, а способ мягко и интересно приобщить детей к правильным, важным ориентирам.

— Существуют ли планы по созданию образовательного или интерактивного контента вокруг шоу (например, мастер-классы, встречи с актерами)?

— Это не просто планы — мы уже активно реализуем такой контент. У нас выстроена целая программа вокруг основного представления. Перед началом шоу работает творческая мастерская «Динамо»: там проходят мастер-классы по созданию елочных игрушек, есть зоны для раскрашивания, рисования и лепки — активностей очень много.

В этом, уже третьем сезоне, мы подготовили особенную новинку — интерактивный литературный квест и работу «Новогодней Почты», где можно написать письмо Дяде Стёпе. И, конечно, мы сохраняем нашу любимую традицию финала шоу: после представления сам Дядя Стёпа выходит к маленьким зрителям — с героем можно сфотографироваться, пообщаться и даже измерить свой рост у специального ростомера. Так что образовательный и развлекательный процесс у нас начинается со входа на площадку и продолжается даже после окончания шоу.

— Как строилась работа со сценаристом? Была ли задача строго следовать тексту Михалкова или важнее было передать дух и смыслы, адаптировав их для сцены?

— Безусловно, приоритетом было передать дух и смыслы первоисточника, но адаптировать их под законы сцены. Это не дословный пересказ, а, скорее, новое, самостоятельное произведение. Сценарий писался полностью с нуля.

Мы решили не ограничиваться только поэмой «Дядя Стёпа»: в шоу задействованы персонажи и из других произведений Сергея Михалкова, которые тем самым создают единую сказочную вселенную. Конечно, мы бережно вплетали в канву диалогов знаменитые четверостишия и узнаваемые фрагменты стихов, но глобально — это оригинальная история, созданная специально для формата масштабного семейного шоу. Для нас было важно создать живую, современную историю, которая работает именно в качестве сценического действия.

— Кто был композитором шоу? Какой была главная идея при создании музыкального сопровождения — сделать его современным или выдержать в определенной стилистике?

— Музыку к шоу написал композитор Николай Панин. У него большой опыт работы с разными театральными формами, в том числе с крупными сценическими проектами. Это композитор с очень сильной инструментальной школой — в музыке активно используется оркестровое звучание.

Мы сознательно отказались от трендовой электроники, поп-форм и модных технологических решений. Нам была ближе классическая музыкальная форма, которая хорошо сочетается с поэзией Сергея Михалкова. Его стихи сами по себе очень ритмичны, и писать музыку на этот материал оказалось, в хорошем смысле, благодарной задачей — мелодия легко ложится на текст.

Это хорошо слышно и в музыкальном альбоме, который мы выпустили по мотивам шоу: там есть очень разные по настроению, но при этом ритмичные и цельные треки — от «Темы Крокодила» до «Утра Дяди Стёпы» и «Вечернего вальса». В целом музыка стала важной частью драматургии шоу и еще раз подчеркнула силу и музыкальность самих стихов.

— Шоу проходит на большой «Арене Динамо». С какими специфическими сложностями (акустика, зрительские места) вы столкнулись, адаптируя постановку для такой площадки, и как их решили?

— Работа на «Арене Динамо» действительно оказалось достаточно трудоемкой. По своей сути это спортивный комплекс, и превратить большое пространство спортивного зала в новогоднюю, сказочную среду — отдельный профессиональный вызов.

Есть много технических и организационных сложностей — от особенностей площадки до работы с пространством и атмосферой, — но они остаются «за кулисами». Наша задача как команды — сделать все так, чтобы зритель этого не почувствовал: чтобы дети и родители попадали в мир праздника и волшебства, не задумываясь о том, какая большая работа стоит за этим эффектом.

— Как вы подбираете и готовите детский состав? Существует ли какая-то школа или система обучения для юных артистов проекта?

— Мы работаем по классической кастинговой системе. Объявляем открытый кастинг — любой ребенок может прийти на прослушивание и попробовать свои силы. Сначала проходит первичный отбор, затем второй этап, после которого начинается репетиционный период.

На репетициях мы уже смотрим, как дети проявляют себя в процессе, пробуем их в разных ролях внутри постановки, ищем наиболее органичные сочетания. Отдельной школы или постоянной системы обучения у проекта пока нет — мы выстраиваем подготовку непосредственно внутри репетиционного процесса, под задачи нашего шоу.

— Какие ключевые показатели, помимо количества проданных билетов, для вас являются маркерами успеха этого проекта?

— Мы, безусловно, смотрим не только на продажи. Если говорить о количественных показателях, то для нас важны отзывы зрителей и рейтинги на сайтах билетных операторов — в контексте других новогодних проектов и «ёлок». Это понятная статистика, с которой можно работать и делать выводы.

Но не менее значима и нематериальная сторона. Для нас успех — это имиджевая составляющая проекта: то, как о нем говорят, рекомендуют ли его другим. Очень ценным маркером становится «сарафанное радио», когда ты слышишь о шоу не напрямую, а через друзей, знакомых или родителей друзей. В такие моменты понимаешь, что проект действительно живет и находит отклик

— Если представить «Дядю Степу» как долгосрочную франшизу, какие форматы, помимо новогоднего шоу и кукольного спектакля, вы рассматриваете для его развития (например, мюзикл, анимация, иммерсивный проект)?

— На данный момент мы думаем прежде всего о полном метре — это была бы серьезная, масштабная трансформация образа героя. Такой формат позволяет по-новому раскрыть «Дядю Стёпу» и заложить основу для дальнейшего развития. Уже из этого могут вырасти другие направления: анимационный проект, образовательные форматы, игровые решения. Пока мы смотрим именно в эту сторону.