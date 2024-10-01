Выставка кинетических зеркальных объектов, фестиваль фотографии, выставка о путине фотографов, современное искусство, выставка фотохудожников ХХ и ХХI века, музыкальная программа в ГЭС-2, выставка работ Куприянова, фильм-концерт и выставка про любовь. Куда пойти в Москве с 30 сентября по 6 октября, рассказываем в материале RTVI.

«Тауматафакатангихангако…»

5 октября в пространстве «Внутри» пройдет премьера спектакля с необычным названием «Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху». Герои постановки Алексея Френкеля — персонажи романа Достоевского «Идиот», которые оказались в поезде, следующем в неизвестном направлении. В спектакле играют Олег Кузнецов, Роман Фролкин, Артемий Соколов-Савостьянов, Олег Тополянский, Илья Малаков, Даша Бондаренко, Анна Смирнова.

«Я обнаглел и решил „дописать“ за гениальнейшего русского писателя. Так родился замысел пьесы», — рассказывает Френкель.

«Невидимые рутины»

С 3 октября по 4 ноября в Центре «Своды» Дома культуры «ГЭС-2» пройдет выставка «Невидимые рутины». В экспозиции будут представлены 13 проектов, созданных художниками в мастерских «Сводов». Выполненные в разных медиумах работы посвящены монотонным, повторяющимся действиям, которые помогают упорядочить и обобщить личный опыт их авторов.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» проходит инсталляция «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли

«Архив. Лаборатория. Поиск»

В галерее pop/off/art проходит персональная выставка фотохудожника Владимира Куприянова «Архив. Лаборатория. Поиск». Экспозиция включает в себя эскизы, рабочие материалы художника и серии его камерных произведений. В основу выставки легло исследование архива Куприянова, который формировался на протяжении нескольких десятилетий и оказался забыт после смерти автора в 2011 году.

Владимир Куприянов — один из пионеров независимой художественной сцены 1980-1990х годов, его индивидуальный метод сложился в кругу Д. Пригова, А. Монастырского, Р. Лебедева и других. Мастер выработал совершенно новый подход к фотографии и ее репрезентации: отказываясь от идеи фотографии как аналога картинной плоскости, он создавал инсталляции и объекты, в которых использовал различные эффекты, такие как отражение, засвечивание, деление на части, кадрирование, наложение нескольких слоев, имитирующих мультиэкспозицию. Выставка станет вступлением к большой ретроспективной выставке «Владимир Куприянов. Возвращение времени», которая скоро откроется в ММОМА.

Nature Photo Camp

С 4 по 7 октября в Курганской области состоится седьмой фестиваль фотографии на природе Nature Photo Camp. Мероприятие предназначено как для профессиональных фотографов, так и для любителей, желающих совершенствовать свои навыки. Участников ждут лекции и практические занятия с экспертами по съемке природы, выезды на разнообразные локации с опытными фотографами, тест-драйв фототехники и нетворкинг.

«Фильм-концерт. Барышня и хулиган»

В Центре «Зотов» пройдет показ экспериментальной режиссерской работы Владимира Маяковского, основанной на повести итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих». Показ пройдет с музыкальным сопровождением от саунд-артистов Александра Малевича и Георгия Ибрагимова, студентов 3 курса направления Саунд-арт и саунд-дизайн Школы дизайна НИУ ВШЭ, призеров конкурса HSE CREATIVE OPEN.

«О вкусах не спорят»

5 октября 2024 года в арт-пространстве Cube.Moscow состоится открытие 14 новых выставок современного искусства. В большом выставочном зале Syntax Gallery будет представлен персональный проект Гоши Острецова «О вкусах не спорят», исследующий реалии современного мира через призму поп-арта и критику сверхпотребления образов, текстов и эмоций.

«Сидони в Японии»

6 октября в кинотеатре «Художественный» пройдет российская премьера фильма французского режиссера Элиз Жирар «Сидони в Японии» — романтический фильм о красоте жизни с Изабель Юппер и Аугустом Дилем в главных ролях. Сидони — известная французская писательница, недавно потерявшая мужа. Она отправляется в книжный тур в Японию, где встречается со своим загадочным издателем. Во время путешествия по Японии Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает ее преследовать.