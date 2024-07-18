Стали известны номинанты на телевизионную премию «Эмми», церемония вручения которой пройдет в сентябре. Сериал «Сегун», отмеченный в 25 категориях, оказался лидером по числу номинаций. Рассказываем, какие еще проекты претендуют на главную награду «Эмми» — «лучший драматический сериал».

«Корона», 6 сезон

Финальный сезон королевской саги о монаршей семье Великобритании вышел в 2023 году. Сериал от Netflix с первого сезона вызвал широкий общественный интерес, его смотрела даже королева Елизавета II, ставшая прототипом главной героини. Проект рассказывает историю семьи Виндзоров с момента свадьбы будущей королевы Елизаветы и принца Филиппа до первой встречи принца Уильяма с его будущей женой Кейт Миддлтон.

Действие шестого сезона «Короны» разворачивается в период с 1997 по 2005 год. В нем показаны отношения принцессы Дианы с Доди Аль-Файедом после расставания с принцем Чарльзом, смерть и похороны принцессы Уэльской, правление при Тони Блэре.

По данным Metacritic, многие кинокритики отмечают избыток мелодраматизма в финальном сезоне. Также эксперты указывают на то, что образы основных действующих персонажей вышли недостаточно глубокими, а некоторые события показаны слишком прямолинейно. В то же время локации, костюмы и декорации все еще поражают своим размахом. Кроме того, в положительном ключе говорят и об актерской работе Элизабет Дебики, исполнившей роль принцессы Дианы.

«Фоллаут»

Сериал «Фоллаут» сразу после выхода весной 2024 года стал одним из самых обсуждаемых и ярких событий года. Почти сразу после релиза платформа Amazon Prime продлила проект на второй сезон. О сериале тепло отзывались и зрители, и критики — уровень «свежести» на сайте Rotten Tomatoes составляет 94%.

В основу сюжета «Фоллаута» легла серия одноименная серия компьютерных игр, действие которой происходит спустя 200 лет после окончания ядерной войны в США. В сериале три главных героя: жительница убежища Люси, рыцарь Пустоши Максимус и гуль (что-то вроде разумного зомби) Купер. Они вынуждены выживать в постапокалиптическом жестоком мире, кишащем гигантскими радиоактивными жуками и мутировавшими хищниками. Каждый из них преследует свою цель: Люси ищет похищенного рейдерами отца, Максимус хочет избежать наказания за украденную броню, а планы Купера оказываются более мрачными, чем кажется на первый взгляд.

«Позолоченный век», 2 сезон

Костюмная историческая драма от HBO рассказывает о девушке-сироте, вынужденной переехать из Пенсильвании в Нью-Йорк к своим тетушкам. Над сценарием сериала работал один из авторов хита «Аббатство Даунтон», поэтому в «Позолоченном веке» можно обнаружить немало схожих мотивов. Проект почти сразу после выхода второго сезона продлили на третий, несмотря на невысокие оценки зрителей — на сайте Rotten Tomatoes его оценили на 59% «свежести».

Интриги и подковерные игры американского высшего общества конца XIX века приковывают внимание зрителя своим разнообразием. Основной конфликт интересов персонажей представлен противостоянием разных классов: внезапно разбогатевших предпринимателей и старой богемы. Каждый пытается занять свое место в обществе и удачно устроиться.

«Утреннее шоу», 3 сезон

Сериал от Apple TV+ начал выходить с ноября 2019 года. Сейчас он продлен уже на четвертый сезон. Благодаря этому проекту Apple TV+ окончательно зарекомендовал себя как достойную платформу, способную на производство хита. В центре сюжета — редакция популярной новостной программы «Утреннее шоу». Каждый из сезонов затрагивает серьезные общественные проблемы, с которыми часто сталкиваются работники телевидения: харассмент, культура отмены и влияние денег на личность.

В главных ролях снимались голливудские звезды: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл, каждый из которых появлялся в необычном для себя амплуа. Так как главные герои — ведущие новостей, из их уст звучат самые острые и волнующие темы современной повестки. В шоу рефлексируют на темы и штурма Капитолия, боевых действий на Украине и расизма. Сериал был трижды номинирован на «Золотой глобус», а Дженнифер Энистон получила за свою роль в 2020 году премию Гильдии актеров.

«Мистер и миссис Смит»

Сериал Дональда Гловера, в котором он сам исполнил главную мужскую роль, отсылает к одноименному фильму с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Однако сюжетно он все же сильно отличается от кинохита 2005 года. Речь тоже идет о паре шпионов, но они, в отличие от героев Питта и Джоли, должны работать вместе, изображая семейную пару. В сериале много черного юмора и иронии. Гловер старался сделать историю о суперагентах более реалистичной и менее глянцевой.

Каждая серия — новое спецзадание, но сериал выстроен так, что, несмотря на наличие суперзлодеев, крутого оружия и загадочного сеттинга, интереснее смотреть на развитие отношений главных героев. Они проходят путь от незнакомцев до любящих людей, готовых пойти на компромисс, правда, по дороге ссорятся и, конечно, выясняют, чья мама во всем виновата. Проект уже продлен на второй сезон, но пока неизвестно, появятся ли в нем прежние герои.

«Сегун»

Сериал снят по одноименной книге американского писателя Джеймса Клавелла. Сразу после выхода первого эпизода зрители окрестили проект «японской „Игрой Престолов“». В центре сюжета — политический кризис в Японии XVII века. Повествование ведется от лица английского моряка, которому удается снискать защиту у одного из сильнейших князей.

Проект был продлен на второй сезон, хотя первый полностью экранизировал события романа Клавелла. Также «Сегун» уже получил четыре награды от Ассоциации телевизионных критиков США.

«Медленные лошади», 3 сезон

Четвертый сезон сериала о британских разведчиках выйдет только в сентябре 2024 года, но проект уже продлен на пятый. В центре сюжета — история провинившихся сотрудников MI5, которых отправляют служить в «Слау-хаус» в специальный отряд под названием «Медленные лошади». По мнению начальства, толку от таких агентов мало, но совсем увольнять их жаль, поэтому «лошадей» отправляют лишь на бесполезные и странные задания. Руководит отделом спецагент Джексон Лэмб, роль которого исполняет Гари Олдман, номинированный на «Золотой глобус» за эту работу.

Сериал переосмысляет «бондиану» и шпионский жанр как таковой, привнося в него абсурд и черный юмор. Критики высказываются о «Медленных лошадях» восторженно, называя проект чуть ли не лучшим сериалом последних лет.

«Задача трех тел»

Сериал от Netflix по серии бестселлеров китайского писателя Лю Цисиня. Шоураннерами проекта выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, работавшие над «Игрой престолов». В центре сюжета — детектив, расследующий серию загадочных самоубийств ученых по всему миру. Перед смертью все они видели странные цифры перед глазами, словно кто-то вел обратный отсчет.

Зрители и критики сдержанно оценили серил, сравнивая его с одноименным китайским проектом по трилогии Лю Цисиня.