26 марта вышла уже шестая серия сериала «Сёгун» производства стриминга Hulu и подразделения Disney+. Историческую драму о политическом кризисе в средневековой Японии встретили восторженно: ее рейтинг на Rotten Tomatoes — 99%, на IMDb — 9,1 балла. Сериал уже называют «Игрой престолов» на японский манер. В сюжете много нюансов, знание о которых позволит лучше понимать происходящее: что предшествовало регентству главного героя Ёси Торанаги, почему португальцы имеют такое большое значение в японской политике, зачем нужен союз с англичанином. Об этом — в материале востоковеда и корреспондента RTVI Андрея Федотова.

О чем сериал

Сериал снят по одноименной книге американского писателя Джеймса Клавелла. Он вдохновлялся историей Японии конца эпохи «Сэнгоку дзидай» — «эпохи воюющих провинций», периода со второй половины XV до начала XVII века.

В центре сюжета — английский моряк Джон Блэкторн (Космо Джарвис). Он служит штурманом на одном из кораблей голландской флотилии, которая направляется к берегам Японии. Однако добирается туда лишь один корабль с парой десятков изголодавших матросов на борту.

Блэкторн оказывается в Японии — стране, почти полностью изолированной от европейского мира и считающей христиан варварами. Ему предстоит не просто выжить, но и понять японское общество, встроиться в него. Этому способствует сам ход истории — величественные даймё (князья) остались без своего правителя, страна находится на грани очередной войны. Поэтому опытный иностранный мореход, посвященный в искусство европейского артиллерийского дела, — «ценный кадр». Это понимает дайме Ёси Торанаги (Хироюки Санада), который берет Блэкторна под свою опеку.

Кто такой сёгун

Средневековое японское общество было клановым. Наверху иерархии находился императорский клан, члены которого считали себя потомками солнечной богини Аматэрасу. Но в одиночку править целым народом нелегко, поэтому император объединялся с другим кланом, который обеспечивал ему военную силу. Глава такого союзного рода становился сэйи-тайсёгуном, то есть главнокомандующим. Именно он вел войско императора на войну с «варварами — так называли коренные народы Японии.

Постепенно император потерял рычаги управления страной, превратился в религиозную фигуру и стал номинальным правителем. Власть сконцентрировалась в руках сёгуна, который перестал быть только полководцем и занялся политическим и экономическим руководством страны.

В XII веке на острове произошел крупный передел власти. Клан Минамото, состоявший из младших принцев императорской крови, взял верх над другими феодалами и провозгласил свой сёгунат (феодальное военное правительство во главе с сёгуном). Хотя Минамото руководили страной меньше 20 лет, этот род вызывал в сердцах японцев особой трепет — клан ассоциировался с верховной властью. Потомком этого рода и был Ёси Торанаги — центральная фигура сериала.

Следующий влиятельный сёгунат установился в XIV веке кланом Асикага рода Минамото со столицей в Киото. Но к середине XVI века централизованная система власти начала распадаться, главы других влиятельных самурайских родов грезили о приходе к власти. Так начался период «Сэнгоку дзидай» («эпоха воюющих провинций»).

Прототипы персонажей

Ёси Торонага — Иэясу Токугава

Прототипом главного героя сериала, даймё Ёси Торонага (Хироюки Санада), — Токугава Иэясу. Внимательный зритель заметит, что камон (герб) рода Ёси в сериале — это камон клана Токугава.

Свое детство Токугава, как и Ёси Торонага, провел в плену у врагов. Его отправили в качестве заложника во дворец к влиятельному клану по соседству, чтобы обеспечить себе защиту. Там он учился, женился и начал военную карьеру — как один из полководцев своего сюзерена.

Позже Токугава восстал против своего сюзерена и заключил союз с кланом Ода. Во многом это произошло благодаря дружбе Токугавы Иэясу с Одой Нобунагой — они познакомились еще в детстве.

Ода Нобунага пока не фигурировал в сериале — на момент начала сюжета он уже мертв, хотя это центральная фигура в японской истории. Он считается первым, кто начал процесс объединения Японии. Но его жесткие методы — однажды он сжег взбунтовавшийся буддийский монастырь — и пренебрежение японскими устоями сыграли с ним злую шутку. Когда Нобунага остановился в Киото в ожидании подкреплений, один из его вассалов взбунтовался. В итоге войска, которые ждал Нобунага, пошли штурмом на его временную резиденцию. Чтобы не сдаться предателю, Нобунага сделал сэппуку (обрядовое самоубийство).

Токугава Иэясу хотел воспользоваться моментом и встать во главе объединения Японии. Но у него не получилось — его главный соперник, бывший крестьянин Тоётоми Хидэёси, возведенный по решению Оды Нобунаги в ранг генерала за прозорливость, оказался сильнее. В итоге Токугава решил подчиниться Тоётоми Хидэёси (эта историческая личность стала прототипом для персонажа по имени Тайко).

Действие сериала разворачивается после смерти Тайко. Он, как в свое время и Хидэёси, создал совет из пяти регентов, чтобы те помогли его малолетнему сыну достичь совершеннолетия и продолжить процесс объединения страны.

В сериале часто говорят о знатном происхождении Ёси Торонага. Он, как и Токугава Иэясу, относится к древнему роду Минамото. Только потомок рода Минамото может быть сёгуном. Представителей других кланов император не жаловал. Например, Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, хоть и правили почти всей Японией, сёгунами не были.

Но в сериале Ёси Торонага настоятельно подчеркивает, что не хочет быть сёгуном, а его причастность к роду Минамото для него не имеет значения. Он открыто заявляет, что дело его жизни — охрана и воспитание молодого принца, которому приходится регентом.

Возможно, это не благородство, а хитрость. Токугава Иэясу был известен своей изворотливостью и интригами. Именно это позже и позволило ему прийти к власти, основав сёгунат Токугава, который правил Японией следующие почти 250 лет.

Джон Блэкторн — Уильям Адамс

Прототип Джона Блэксторна — Уильям Адамс, английский моряк, попавший в Японию в 1600 году. Он, как и Блэкторн, участвовал в экспедиции на голландском судне. Когда корабль разбился о японские берега, Адамса бросили в тюрьму — этому поспособствовали католические иезуиты из Португалии, опасавшиеся появления англичанина-протестанта.

Позже Адамс заручился поддержкой Токугавы Иэясу, который сделал его своим советником и поручил ему построить корабль на европейский манер. Адамс прожил в Японии 20 лет, завел вторую семью и не вернулся на родину. В честь него в Токио даже назвали целый квартал.

Другим прототипом Блекторна мог быть и сам автор романа «Сёгун» Джеймс Клавелл, который провел в японском плену несколько лет во время Второй мировой войны. Вероятно, он передал персонажу свои чувства, характер и отношение к Японии.

Накамура Хидетоши (Тайко) — Тоётоми Хидэёси

Тайко (Юкидзиро Хотару) — сюзерен Ёси Торонага, включивший его в совет регентов при малолетнем сыне. На момент действия сериала он уже умер, но появляется во флэшбеках. Например, однажды Торонага вспоминает, как виделся с Тайко, когда тот был на смертном одре. Он попросил беречь сына и вспоминал экспедицию по захвату Кореи — неудачную попытку покорить корейские земли предпринимал и прототип персонажа, Тоётоми Хидэёси.

Исидо — Исида Муцунари

Совет регентов возглавляет Исидо (Такэхиро Хира). Он плетет интриги против Ёси Торонага и хочет исключить его из совета. Его прототип — Исида Мицунари, возглавлявший опекунский совет при сыне Тоётоми Хидэёси. Исида Мицунари был талантливым администратором и финансистом, пунктуальным человеком с обостренным чувством справедливости (из-за этого у него было много врагов, чем умело воспользовался Токугава Иэясу).

Исида Мицунари пытался сохранить власть в руках наследника Тоётоми Хидэёси, из-за чего стал главным противником Токугавы Иэясу. Так сформировались две коалиции: «западная» во главе с Исидой и «восточная» под руководством Токугавы. 21 октября 1600 года они схлестнулись в битве при Сэкигахара, крупнейшем сражении за всю историю Японии, положившем конец эпохе «Сэнгоку Дзидай».

Тода Марико — Хосокава Грация

Леди Тода Марико (Анна Саваи) — жена одного из самураев Ёси Торонаги, принявшая христианство и выучившая португальский язык. Судьба этого персонажа, пожалуй, самая трагическая. Ее родители предали своего сюзерена, опорочив весь род, в том числе и ее.

Прототип Марико — японская христианская мученица Хосокава Грация. Была известна своей сильной приверженностью христианской вере. Ее отец — Акэти Муцихидэ, он известен в Японии как один из самых главных предателей за всю историю. Именно он предал Оду Нобунагу, окружив его в Киото.

Хотя в сериале не говорится об Оде Нобунаге, предательство отца леди Тоды Марико упоминается. Вероятно, ее отец поспособствовал кончине того, кому верно служили Ёси Торонага и Тайко — как и все другие военачальники в сериале.

Отец Мартин Алвито — Жоау Родригеш Тузу

Мартин Алвито (Томми Бастоу) — молодой португальский иезуит, также выступающий переводчиком при дворе. Работает бок о бок с другими иезуитами, способствуя росту португальской торговой империи.

Его прототип — португальский иезуит и выдающийся востоковед Жоау Родригеш Тузу. Оказался в Азии еще в юности. Он путешествовал по Японии и Китаю, знал латынь, испанский, японский и китайский языки.

Как португальцы оказались в Японии

В 1543 году португальский корабль буря занесла на юг Японского архипелага. Так европейцы впервые оказались в Японии. Португальцы начали тесно взаимодействовать с японцами, в том числе продавали им огнестрельное оружие в обмен на серебро и товары. Кроме того, на архипелаг прибыли португальские иезуиты — распространять христианскую веру.

В 1557 году португальцы основали торговую базу на острове Макао на юге Китая. Они наладили контрабандную торговлю с южноазаитскими странами, а также взяли под свой контроль торговлю между Японией и Китаем. У Португалии также была база на юго-западе Индии в Гоа, куда из Европы привозили аркебузы, рафинированный сахар, оптику и другие востребованные товары.

Португальцы создали торговый треугольник: из Гоа везли европейский товары, которые продавали в Японии в обмен на серебро. За серебро уже в Китае покупали шелк, который на кораблях отправляли в Европу.

В сериале часто фигурирует португальский «черный корабль» (курофунэ). Так японцы называли все европейские корабли. В те годы португальские мореплаватели покрывали корпус судна смолой, которая придавала кораблю черный цвет.

В «Сёгуне» также упоминается соглашение между Испанией и Португалией, согласно которому Португалия считала Японию своей вотчиной. Речь идет о заключенном в 1494 году Тордесильясском договоре. По нему Испания могла торговать, строить колонии и осваивать новые земли на западе, а Португалия — на востоке. Кастильцам отходила вся Северная Америка и большая часть Южной, а португальцам — Африка, Азия и самая восточная часть Южной Америки.