12 апреля на Amazon Prime вышел сериал «Фоллаут» (Fallout). Его рейтинги продолжают расти. По данным Steam Deck, четыре части игры Fallout вошли в список самых популярных в апреле на волне интереса к сериалу. Само шоу продлили на второй сезон — правда, выйдет он, вероятно, лишь в 2026 году, учитывая темпы производства. Рассказываем, на какие еще фильмы и сериалы стоит обратить внимание, если понравился «Фоллаут».

«Мир Дикого Запада»

Сериал шоураннера «Фоллаута» Джонатана Нолана рассказывает о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», куда приезжают богачи — посмотреть на то, как жили ковбои. Похожие на людей андроиды обслуживают посетителей, отыгрывают сценки, а любой гость парка может убить робота ради развлечения. Однако оказывается, что у андроидов есть разум и стремление восстать против угнетателей.

«Одни из нас»

Как и «Фоллаут», «Одни из нас» — успешный пример экранизации видеоигры. Действие сериала также происходит после апокалипсиса, вызванного, правда, не ядерной бомбой, а грибком кордицепсом, превращающим людей в подобие зомби. Главный герой — контрабандист Джоэл — должен доставить 14-летнюю Элли к ученым, чтобы они выяснили, откуда у нее иммунитет к грибку и могут ли ее клетки спасти человечество. Сериал представляет постапокалиптический роуд-муви. В каждой серии герои сталкиваются с опасностями опустевшего мира: зараженными, террористами, каннибалами, религиозными фанатиками.

«Безумный Макс»

«Безумный Макс» — серия фильмов об офицере Главного силового патруля Максе Рокатански, который вынужденно попадает в разные уголки мира, разрушенного войной за ресурсы. Самой известной стала часть «Безумный Макс: Дорога ярости», в которой главный герой сбегает из Цитадели вместе с военачальницей Фуриосой и гаремом местного диктатора Несмертного Джо. 15 марта на кинофестивале в Каннах представят приквел картины «Фуриоса».

Мир «Безумного Макса» напоминает Пустошь из «Фоллаута», где живут лишь бандиты и фанатики. Экоцид превратил города и поля в бескрайние пустыни. В Цитадели, как и в Братстве Стали, действуют тоталитарные законы, а людей удерживают ужас и безвыходность их положения в мире, где нет свободного доступа ни к воде, ни к пище.

«Ровер»

Действие фильма происходит на территории Австралии спустя десять лет после глобального экономического коллапса. В мире царит анархия. Жизнь людей сводится к ежедневному поиску топлива и пропитания. У главного героя Эрика угоняют автомобиль. Чтобы добраться до обидчиков и вернуть свое, он пускается в путь вместе с раненым братом одного из угонщиков. Вдвоем они исследуют самые мрачные закоулки опустевшего мира.

«Зомби по имени Фидо»

Комедийный хоррор о мертвецах, восставших из могил в результате воздействия некого вещества из космоса. Зомби долгое время бесчинствуют на Земле, пока ученые не изобретают ошейник, заставляющий их подчиняться людям. На планете восстанавливается порядок, а ручные зомби прислуживают выжившим. Главный герой Тимми — замкнутый мальчик, которому родители покупают ручного зомби. Между ними возникает дружба.

«Акира»

Культовое аниме режиссера Кацухиро Отомо, вдохновившее многих голливудских режиссеров на создание сай-фай шедевров. Действие происходит после уничтожения Токио во время Третьей мировой войны. Спустя три десятилетия людям удается отстроить новый мегаполис Нео-Токио, который раздирают протесты.

В центре сюжета — банда байкеров, которая после очередной стычки с другой группировкой находит сбежавшего из секретной лаборатории ребенка со сверхспособностями. Одного из членов банды байкеров забирают в центр секретных исследований, а его друзья пытаются его вызволить. В ходе спасательной операции они выясняют, что Токио когда-то был разрушен вовсе не ядерной бомбой, а чем-то гораздо более страшным.

«Армагеддец»

Апокалипсис-комедия от автора «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта. Главный герой Гэри понимает на очередном собрании анонимных алкоголиков, что его жизнь катится куда-то не туда. По его мнению, проблема в том, что некогда в юности он провалил поход с друзьями по 12 барам. Чтобы завершить начатое, он собирает приятелей с целью добраться до финального бара под названием «Конец света». Но путь героям преграждают пришельцы, захватившие город и заменившие его жителей на инопланетные копии. Шутки в этой картине напоминают черный юмор «Фоллаута».

«Мертвые не умирают»

Еще один комедийный хоррор о зомби. «Мертвые не умирают» — последняя на данный момент полнометражная работа классика кинематографа Джима Джармуша. Абсурдная комедия рассказывает о буднях нерадивых полицейских, пытающихся остановить зомби-апокалипсис. Справляются они не очень хорошо.

«Локи»

Сериал вселенной Marvel хоть и не рассказывает о конце света, но отлично демонстрирует эстетику ретро-футуризма, напоминающую убежища «Фоллаута». Локи — брат Тора и бог коварства — попадает в «Управление временными изменениями», нарушив законы пространства и времени. Чтобы избежать смерти, он соглашается сотрудничать со следствием и помочь изловить опасную преступницу, которая прячется в мирах, находящихся на грани апокалипсиса.

«Укрытие»

Герои этого сериала, как и жители убежища в «Фоллауте», находятся в огромном подземном бункере, который запрещено покидать без особого разрешения. Люди уверены, что воздух снаружи отравлен, но со временем начинают сомневаться в этом и пытаются выбраться. Единственным источником информации о внешнем мире служат огромные экраны, подключенные к камере наблюдения. Жена главного героя — шерифа Холстона — отправляется на поверхность и моментально погибает, а он пытается найти связь между ее смертью и загадочными данными о бункере, которые она недавно обнаружила.