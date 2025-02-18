В конце декабря в прокат США вышел фильм «Никому не известный: История Боба Дилана» режиссёра Джеймса Мэнголда («Логан», «Ford против Ferrari») c Тимоти Шаламе в главной роли. Картина переросла рамки проката и продолжает показываться по всему миру, включая специальный показ на недавно стартовавшем Берлинском кинофестивале. Причина такого долгого проката — оскаровский сезон, где у фильма девять номинаций. Киножурналист Федор Быков разбирает, почему при всей необязательности фильма он может стать недостающей деталью не только в карьере Шаламе, но и в публичном образе самого Боба Дилана.

О чём фильм

Молодой выходец из Миннесоты Бобби Дилан (Тимоти Шаламе) приезжает в Нью-Йорк навестить своего кумира, певца Вуди Гатри (Скут Макнэри), находящегося в больнице. Парнишку замечает певец и активист Пит Сигер (Эдвард Нортон), придавая старт карьере одного из самых влиятельных поэтов в рок-музыке.

Через творческие метания и любовный треугольник Дилан перерастает рамки фолк-тусовки. То он начинает встречаться с Сильви Руссо (Эль Фаннинг), то с коллегой по сцене — певицей Джоан Баэз (Моника Барбаро). Ключевым выступлением Дилана, ставшим новым этапом его карьеры, стал далёкий от канонов фолк-культуры сет на фестивале в Ньюпорте.

Что в кадре

Если судить о фильме только по описанию, зрителю стоит ожидать байопик о музыканте без больших сюрпризов. Казалось бы, можно проходить мимо. Однако после просмотра фильма раскрываются его неожиданные стороны, которые и срабатывают на зрителе.

Сильным доводом становится дотошное актёрское перевоплощение Тимоти Шаламе в образ невротичного музыканта. Оно выглядит максимально органично и становится двигателем происходящего. Кроме того, все песни в фильме играют живьём — актеры сами пели в кадре. Порядка двух десятков композиций Шаламе исполняет сам. На этом фоне достойно выглядит роль Моники Барбаро, исполнение которой станет приятным сюрпризом для тех, кто не знаком с работами актрисы.

При всей многозначности фигуры Дилана происходящее в кадре максимально безопасно. В качестве музыкального романтического фильма на вечер картина подходит идеально: яркие строчки находятся у мужских и женских персонажей, неожиданная комедийная разрядка приходит в виде героя Джонни Кэша (Бойд Холбрук).

Шаламе и «Оскар»

Фактически, наша звезда провела с ролью Боба Дилана пять лет вместо четырёх месяцев, заложенных на старте проекта. Тимоти пел песни музыканта и на съемках «Вонки», и при создании «Дюны» Дени Вильнёва. Получившийся на экране результат — академически достоверное изображение музыканта, которое могло бы скатиться в пародию из шоу «Один в один», но в итоге этого не происходит. Из номинантов на «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году такого результата добились два человека — Шаламе и Себастьян Стэн, сыгравший роль Дональда Трампа, главного героя фильма «Ученик» и нынешнего президента США.

Киноакадемия, известная нежеланием обострять политобстановку и стремлением раздавать награды по принципу «всем сестрам по серьгам», может быть склонна к варианту Шаламе и его Бобу Дилану. Это сыграет на руку молодому актёру: после ролей в арт-проектах за последние пять лет («Французский вестник», «Король», «Дюна», «Маленькие женщины») Шаламе достоин рубежного признания.

Что ещё посмотреть о Дилане

«Никому не известный» рассказывает о творческом пути музыканта, не избегая шаблонных решений костюмного байопика, который зрители видели неоднократно. К тому же, фильм про Джонни Кэша, который тут выведен на второй план, режиссер Джеймс Мэнголд уже снимал. «Переступить черту» (2005) с Хоакином Фениксом и Риз Уизерспун как раз стал оскаровским лауреатом.

Если «Никому не известный» вам не понравился из-за линейного повествования и недостаточного раскрытия личности Боба Дилана как поэта и мыслителя, то для вас есть другие варианты фильмов о музыканте.

В интеллектуальные игры со зрителем играет «Меня там нет» (2007) — фильм Тодда Хейнса, основанный на «многих жизнях» музыканта. Дилана играет целых шесть актёров, не представляющихся Бобом, но олицетворяющих определённый этап в его творчестве. В их числе — Бен Уишоу, Кейт Бланшетт, Ричард Гир, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Маркус Карл Франклин.

Две документальные картины выпустил Мартин Скорсезе — «Нет пути назад: Боб Дилан» (2005) и «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story» (2019). В них рассматривается творческий путь музыканта в 60-х и 70-х. Внутри исторического момента на Дилана смотрит «Не оглядывайся» (1967) — док от Донна Алана Пеннебейкера, одного из пионеров «прямого кино» шестидесятых — драйвового документального стиля с ручной камерой.

Как ещё больше популяризовать Нобелевского лауреата. Инструкция по применению

Казалось бы, реноме Боба Дилана не нуждается в промо. Обширная дискография и Нобелевская премия должны говорить сами за себя. Но как донести молодой аудитории посыл, что ты крут? Особенно, когда тебе — 83 года?

Популяризации Дилана способствовало эксцентричное поведение Тимоти Шаламе на промо-показах, когда он «заражал» вниманием к его альбомам коллег на съёмочной площадке и копировал образы музыканта на красной дорожке. Помимо этого, актёр выступил на Saturday Night Live в двух ипостасях, не только как участник труппы, но и как музыкальный гость, исполнив песни из фильма.

Казалось бы, регистрация страницы Боба Дилана в TikTok могла бы встать в один ряд с выходом в соцсеть групп с хитами 20-летней давности. Но у его команды получилось и тут стать особенными — первое видео на его странице набрало 4 миллиона просмотров. Всё потому что вышло оно за день до закрытия TikTok в США в январе 2025 года, которое продлилось один день. Страница живёт, архивные видео выкладываются, а молодые люди показывают старые и новые пластинками Дилана. Так дело барда продолжает жить.

За свою долгую карьеру Дилан выпустил больше 50 альбомов. В 2008 году он получил Пулитцеровскую премию, а в 2012 году его удостоили Нобелевской премии по литературе. Кроме того, Дилан 12 раз получал премию «Грэмми», а также «Оскар» в 2001 году за лучшую песню к фильму «Вундеркинды». Возможно, будет ещё одна статуэтка.

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