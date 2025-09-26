Еще 20 лет назад казалось, что винил окончательно уходит в прошлое. Магнитофоны, кассеты, CD, потом mp3 и стриминги — музыка стала компактнее, доступнее, цифровее. Казалось, у больших черных дисков нет будущего. Но случилось обратное: винил возвращается.

Цифры говорят сами за себя

По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), продажи виниловых пластинок растут уже больше 15 лет подряд. В США в 2023 году впервые с 1987-го винил обогнал по продажам CD. В России тоже открываются новые магазины винила, а у коллекционеров цены на редкие пластинки выросли в разы.

Почему это происходит?

— Материальность. Винил — это вещь, которую можно подержать в руках. Большой конверт, обложка, буклет, звук иглы по дорожке. В эпоху цифрового избытка это ощущается как «настоящая музыка».

— Звук. Меломаны убеждены: винил «теплее». Научные исследования подтверждают, что аналоговый звук дает больше гармонических искажений — именно они воспринимаются ухом как «живое» звучание.

— Ритуал. Включить пластинку — это не то же самое, что ткнуть пальцем в смартфон. Нужно достать конверт, аккуратно поставить диск, опустить иглу. Это превращает музыку в событие, а не фон.

— Мода и стиль. Молодежь называет винил «олдскульным». Для них это не ностальгия, а мода: виниловый проигрыватель стоит как элемент интерьера, а обложки — как арт-объекты.

Молодежь и винил

Интересно, что половина покупателей винила — люди младше 35 лет (по данным британской компании Entertainment Retailers Association). Для них это новое, необычное, почти «аналоговый экзотический опыт». Они не застали эпоху пластинок, но ищут «другой звук» и ощущение «живого».

Что дальше

Конечно, винил не вытеснит Spotify или «Яндекс.Музыку». Но он занял свою нишу — музыку для души, а не для фона. Это способ слушать медленнее, внимательнее, ценить каждую песню. Винил вернулся не потому, что мы вдруг разлюбили технологии. А потому, что иногда нам нужен не поток цифр, а живая вещь, ритуал и ощущение настоящего.

Илья Николаев