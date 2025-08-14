14 августа к 40-летию студии Ghibli в российский прокат вышел фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Фильм о проклятом юном принце Аситаке, решившем пойти навстречу своей судьбе, вышел в 1997 году, но за 28 лет он совершенно не утратил своей силы и продолжает поражать зрителя глубиной и многослойностью смыслов и актуальных проблем. Японист Николь Сукиасянц рассказала RTVI, о чем фильм на самом деле, какой исторический период описывает Миядзаки и какая метафора скрывается за образами главных героев.

Николь Сукиасянц
Японист, аналитик ИКСА РАН, член СМУ ИКСА РАН, автор тг-канала Pax Japonica

Деревня эмиси

Действие фильма разворачивается в средневековой Японии периода Муромати (1336—1573), который стал важным этапом в формировании японской культуры и государственности. Юный наследник Аситака живёт в деревне народности эмиси — этнической группы, почти уничтоженной после поражения в войнах с двором исторической японской цивилизации Ямато. Считается, что эмиси — более древний народ, происходящий от людей периода Дзёмон (13 000 года до н. э. по 300 год до н. э.), в то время как люди Ямато являются более поздними переселенцами с Корейского полуострова, начавшими распространение развитого рисоводства и обработку железа на юге Японии.

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

Оставшиеся в живых эмиси скрылись в горах на севере, сохранив древние обычаи и культуру. В фильме на одежде жителей деревни встречается символ: четыре полукруга, соединённые прямыми линиями. Вихревые узоры как раз характерны для северных айнов и маньчжурских народов. Будучи потомками дзёмонцев, они в целом не конфликтовали с лесом, а жили с ним в симбиозе, занимаясь охотой, рыболовством, собирательством, а анимизм был основой их мировоззрения. В фильме жрица Хиэ гадает на костях оленя, представления о котором тесно связаны с религиозными обрядами эмиси.

Проблема дискриминации и выдавливания отдельных групп из общества волнует Миядзаки не впервые. Здесь автор указывает, что, несмотря на собственную культуру, которая могла сосуществовать в гармонии с первозданной природой, эти народы вынуждены вести изолированный образ жизни. В историческом памятнике VIII века «Нихон сёки» («Анналы Японии») упоминается, что на севере находилась земля, населённая варварскими племенами, которых называли «эмиси» или «волосатые люди».

Татара-ба

Однако далеко на западе находится Татара-ба — поселение, занимающееся добычей песчаного железняка и выплавкой железа. Провинция Идзумо, где разворачивается фильм, считается одним из древнейших центров металлургии в Японии. На первый взгляд это место под руководством энергичной бунтарки и революционерки Эбоси кажется символом нового времени и торжества технологий, но в то же время и приютом для представителей угнетённых слоёв общества. Больные проказой, люди с инвалидностью и секс-работницы — все они исторически сталкивались с теми или иными ограничениями в японском обществе.

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

При этом образ сильных самостоятельных женщин имеет под собой реальную основу. В эпоху Муромати в ремеслах и артистических профессиях было много женщин. Они вели самостоятельный бизнес, занимались торговлей дарами моря и гор, продуктами, текстилем, косметикой и мелкими изделиями, нередко сочетая продажу с собственным производством. Существовали женские артели артистов, монахинь, шаманок и даже углежогов; некоторые группы жили на кораблях. Однако на плавильнях существовал строгий запрет на присутствие женщин. Песни, показанные в фильме, в реальности исполняли мужчины. Женщины могли лишь приносить еду и не должны были во время работы печи причёсываться или краситься.

Но госпожа Эбоси не боится ни богов, ни самураев, ни традиционных запретов, поэтому женщины в фильме активно вовлечены в процесс производства металла и оружия. Однако Железный город, который дал им возможность жить и строить процветающее поселение, вступает в конфликт с природой.

Для плавилен ключевыми условиями были доступ к воде и лесу, близость месторождений песчаного железняка, а также возможность охлаждать металлические слитки и перевозить их по рекам или озёрам. По записям, за одну плавку потреблялось 19 тонн песчаного железняка и 15 тонн древесного угля, а выходило лишь около 5 тонн стали. При строительстве новой печи для сушки основания сжигалось до 150 тонн дров. Говорили, что за одну плавку исчезала целая гора. Для земледельцев плавильни были бедствием: грязь и сток с промывки железняка, обвалы гор и наводнения вредили полям. В фильме за ужином мужчины рассказывают Аситаке, что железо внизу по реке уже всё вымыли и приходится идти в дикие, охраняемые богами горы, которые богаты рудой.

Князь Асано и монах Дзико

Успешная деятельность госпожи Эбоси не может остаться незамеченной. Из разговоров жителей железного поселения мы узнаём о князе Асано — фигуре, которая в фильме остаётся в тени, но играет важную роль в политическом фоне сюжета. Он амбициозный правитель, стремящийся установить контроль над мастерскими поселения. Плавильня и её инфраструктура — это стратегический объект, ведь она производит железо и оружие, а значит, обеспечивает военную мощь в регионе. В момент, когда Эбоси отправляется убить бога-оленя, отряды землевладельцев, подчинённых Асано, начинают наступление. Неясно, действует ли он по прямому приказу сёгуната, в связке с императорским двором или полностью по собственной инициативе, но создаётся впечатление, что он пользуется моментом, когда главные силы ослаблены.

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

В контексте фильма Асано можно воспринимать как собирательный образ молодого феодала (даймё) раннего периода Муромати, ещё не обладающего мощной армией, но уже ведущего агрессивную региональную политику. Его попытка захвата Железного города — это не просто личная амбиция, но и отражение исторических реалий: конкуренция за ресурсы, умелое использование политических кризисов и тонкая игра между двором, сёгунатом и местными властителями.

Если Асано и его силы появляются эпизодически, то представители тайной организации «Сисё-рэн» («Союз мастеров») сопровождают Аситаку и Эбоси на протяжении всего фильма. Их представителем выступает Дзико, который, хотя и одет как монах, не занимается проповедями, а скорее выполняет роль полевого командира спецподразделения. Официально цель союза — добыть голову Сисигами, которая, по слухам, даёт бессмертие. Формально это преподносится как поручение императорского двора, но намёки указывают, что у них могут быть собственные мотивы. В распоряжении организации находится боевой отряд, вероятно, с материка (Китай или Корея), группа стрелков с новейшим на тот момент оружием и горные охотники — экзотические и ловкие воины, действующие в труднодоступных местах.

Истоки этой силы могут уходить в глубокое прошлое — в эпоху, когда канкадзи, корейские мастера-металлурги, принесли в Японию технологию обработки железа. За столетия их потомки превратились в влиятельных торговцев и оружейников, сохранив уникальные каналы поставок между Китаем, Кореей и Японией.

Оккото-нуси и Кабаний род

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

Все эти персонажи, хотят они того или нет, живут рядом с богами, которые почитаются в деревне у Аситаки, но уничтожаются новыми людьми. Открывающая сцена «Принцессы Мононоке» — это иллюстрация цивилизационного перелома. Наго-но-Ками, вождь кабанов из первобытных лесов, превращается в татари-гами — бога-проклятие, чьё тело буквально разъедает ненависть. Причина проста и одновременно символична: пуля из ружья Эбоси.

Миядзаки показывает мир, где люди впервые получили оружие, способное убивать даже богов, и поэтому утрата сакрального стала неизбежной.

В лесах Японии обитало огромное количество животных — в два или три раза больше, чем людей. Хозяевами леса были олени, волки, кабаны, обезьяны, лисы и тануки. Лес, где жили звери, был миром богов, непостижимым для человеческого разума. Когда же божество умирает неестественной смертью — не по воле высшего духа, а от руки человека, — оно уходит, теряя достоинство, но оставляя после себя концентрат злобы и страха.

Оккото-нуси, гигантский кабаний бог, не случайно прибыл с южного острова Кюсю. Это регион, где традиционно было трепетное уважение к кабанам, а многие топонимы включают в себя слово «нита», которое обозначает место, где кабаны валяются в грязи, чтобы избавиться от паразитов. На острове Мияко в посёлке Симадзири сохранился фестиваль Паанту, во время которого человек в маске с устрашающим лицом, измазанный грязью и травой, старается запачкать других жителей деревни. В фильме этот обряд переосмыслен как боевой грим: они валяются в священной грязи, оставляя белые круги на телах.

Род Моро и принцесса Мононоке

В древней Японии существовал культ почитания горных собак или волков как местных божеств. Их уважали как мудрых зверей, охраняющих поля от вредителей, но и боялись как свирепых хищников, нападающих на людей. Позже, когда расширение поселений сузило их ареал обитания, волки начали спускаться к деревням и нападать на скот и людей. Угроза бешенства для людей также стала серьёзной, и по всей стране были организованы кампании по их полному уничтожению. За убийство волка давали награду. Люди массово охотились на них, и к 1905 году японский волк полностью вымер, что тоже делает этот образ очень ярким примером отношения человека к природе.

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

Сан была отдана в жертву Моро как умиротворяющий дар божеству. Вероятно, причиной стало уничтожение лесов людьми — нападение волков на поселение можно трактовать как «божественное возмездие». Моро, несмотря на презрение к людям, воспитала Сан, но воспитывала её как человека не нынешнего, а давнего — в духе древней культуры дзёмон, которая подразумевает жизнь в гармонии с природой. Маска Сан, её одежда, татуировки, пища и обычаи — всё это отсылает к археологическим раскопкам эпохи Дзёмон.

Встреча Сан и Аситаки — это встреча потомков северных и южных ветвей народа дзёмон.

Жители поселения называют её «Принцесса Мононоке». Слово «мононоке» дословно можно перевести как «дух», «призрак», «сверхъестественное существо» или «нечто таинственное». В японской культуре мононоке обычно относятся к духам или существам, которые могут быть как злыми, так и доброжелательными, и часто имеют отношение к природе или человеческим эмоциям.

Кодама

В истории есть загадочные духи кодама, обитающие в богатых лесах. Культ духов звуков деревьев и леса существовал в разных регионах Японии. По замыслу режиссёра, это визуализация самой жизни деревьев. Разрушая лес, мы убиваем и кодама. В кульминации фильма они один за другим падают мёртвыми — символ стремительного угасания жизни леса. Для зрителя, привыкшего смотреть с антропоцентрической точки зрения, падение антропоморфных кодама воспринимается трагичнее, чем просто вырубка деревьев.

Сиси-гами и Дайдарабоччи

В фильме звери-боги и божественные сущности проживают в доисторических вечнозелёных лесах, где на вершине пантеона богов стоит полубог-полузверь — Сиси-гами. Он управляет жизнью и смертью, рождается в новолуние и вместе с фазами луны многократно переживает смерть и возрождение.

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

Его ночная форма — это герой японского фольклора Дайдарабоччи. Легенды о гигантах Дайдарабоччи есть по всей Японии. Люди верили, что он настолько велик, что мог создавать горы и озёра своими шагами. Часто его появление связывали с природными катастрофами или изменениями в рельефе: трещины в земле, новые озёра, реки и другие значительные перемены.

Обладая новым оружием, люди обезглавливают Сиси-гами, и его тело, как ядерный гриб, накрывает разрушительной силой лес и Железный город. Образ ядерного гриба часто встречается в произведениях Миядзаки и символизирует разрушение и опасность технологий, отражает его антивоенные и экологические идеи и служит метафорой катастрофических последствий человеческой деятельности. Сан и Аситака вернули голову божеству и смогли развеять его ненависть.

Финальная сцена повторяет частый мотив японского мифа о создании из тела. Тело Сиси-гами породило новую зелень и жизнь, но на самом деле не смогло вернуть в лес прежнюю мощь. Зелень, что покрыла Железный город и голые склоны, — это спокойная и светлая природа, которая не внушает человеку былой страх и трепет.

Культуры вечнозелёных широколиственных лесов и сатояма

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» / режиссер Хаяо Миядзаки

Режиссёр Хаяо Миядзаки не раз замечал, что на его взгляды оказали влияние труды японского биолога Накао Сасукэ, который сформулировал теорию культуры вечнозелёных широколиственных лесов. Это общность традиций, обычаев, кухонь и мифов народов, живших в поясе тёплых, густых лесов от юга Японии до Гималаев. Эти леса были первозданными, мощными и самовосстанавливающимися.

Этому первобытному лесу Миядзаки противопоставляет «сатояма» — это уже преобразованная человеком природа: вторичные леса, поля и деревни. Они светлые, уютные и вызывают чувство ностальгии, и именно такие места сейчас принято называть «природой».

В начале фильма лес Сиси-гами — это величественный древний вечнозелёный лес, а возрождённый в финале лес — это уже светлый сатояма. История показывает безвозвратное изменение природы и одновременно человека. Это не просто фильм о борьбе людей и природы, а история о неизбежной взаимосвязи разрушения и выживания, о тяжёлом искусстве сосуществования, в котором обе стороны способны и на жестокость, и на возрождение. Слоган фильма «Живи!» — это не призыв к идиллии, а требование жить с полным сознанием своей ответственности, человеческой склонности к разрушению и своей связи с круговоротом жизни.

