Владивосток, совершивший мощный рывок в развитии городской среды, с благоустройством, вошедшим в федеральный топ-10, стал местом притяжения для международного профессионального сообщества. С 9 по 11 октября в городе пройдет форум «УрбанВэй» — ключевая площадка для обсуждения будущего городов. О том, почему урбанистика неотделима от культуры, как концепция «15-минутного города» меняет нашу жизнь и какие уникальные «фишки» Владивостока могут перенять другие, в эксклюзивном интервью рассказала генеральный директор форума Анастасия Гончарук.

— Для начала, что такое УрбанВэй? Расскажите об идее форума, как он возник и почему был создан?

— Главная идея форума заключается в создании международной профессиональной площадки для обсуждения вопросов урбанистики и мастер-планирования, в том числе в контексте развития территорий Дальнего Востока.

Мероприятие появилось прежде всего потому, что у самой отрасли сформировался соответствующий запрос, ведь современные проекты городского развития — это не только архитектура, за ними стоит гораздо более широкий контекст, это и экономические, и социальные аспекты, вопросы устойчивости и качества городской среды. Обсуждать каждый проект исключительно в рамках городских советов стало неудобно и недостаточно, возникла потребность в более открытом и комплексном формате, где в одном зале или за одним столом могли бы встретиться девелоперы, строительные компании, архитекторы и представители власти, а также профессиональное сообщество в целом.

— Как вы видите связь между урбанистикой и культурой? Какую роль играет культура в формировании комфортной и привлекательной городской среды?

— Эта связь прямая и неразрывная. Культура города — это его идентичность, особый «код», складывающийся из истории, традиций, особенностей проживания разных народов и их взаимодействия. Связь между культурой и урбанистикой буквально «читается» в городском пространстве. Она проявляется и в том, как люди воспринимают и используют среду.

— Какие культурные события или инициативы, связанные с городской средой, вдохновляют вас больше всего?

— Конечно, поп-ап урбанистика, ведь этот подход позволяет жителям самим участвовать в благоустройстве пространства, малыми тактическими шагами преобразовывать дворы, улицы или прилегающие территории. Это не только способ быстро придать среде более привлекательный и удобный вид, но и своеобразный инструмент исследования: можно понять, как люди используют пространство, какие функции востребованы — стоит ли в каком-то конкретном месте разместить скамейки или лучше оборудовать спортивную площадку.

— Какие тренды в урбанистике, на ваш взгляд, оказывают наибольшее влияние на образ жизни людей в городах? Как меняется городской лайфстайл под влиянием новых архитектурных и дизайнерских решений?

— Одним из главных трендов в урбанистике является концепция «15-минутного города»: житель любого района должен иметь в шаговой доступности все необходимое для комфортной жизни. Речь идет о социальной инфраструктуре — школах, детских садах, медицинских учреждениях; о транспортной — удобных остановках, станциях велопроката и сервисах совместных поездок; о природных зонах и благоустроенных общественных пространствах; о детских и спортивных площадках.

Есть и еще одно направление, которое я бы отметила отдельно: это развитие пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ). Очень часто они размещаются в заброшенных зданиях, пустующих подъездах или на непривлекательных участках. Благодаря им эти места обретают новую функцию, становятся более безопасными и благоустроенными: появляется освещение, наводится порядок, создается поток людей, все это также является частью развития городской среды.

— На форуме будут представлены инновационные решения для городской среды. Какие из них, по вашему мнению, могут оказать наибольшее влияние на повседневную жизнь горожан, сделать ее более удобной и интересной?

— Одним из ключевых направлений станет обсуждение цифровизации городской среды. Мы поговорим о том, как сегодня создаются цифровые двойники городов, зачем они нужны и какие новые компетенции требуется развивать специалистам: градостроителям, архитекторам и смежным экспертам. Будет затронута работа с большими данными: как их собирать, защищать, анализировать и использовать для упрощения процессов городского развития. Мы обсудим практику построения дата-моделей городов и их прикладное значение.

Второй важный блок касается инноваций в благоустройстве и озеленении. Речь пойдет о новых решениях по управлению зелеными зонами, распределению воды в городской среде, созданию открытых водоемов и систем ее сбора.

Отдельное внимание будет уделено реновации и реставрации объектов культурного наследия. Современные подходы к сохранению и обновлению исторической застройки будут не только представлены в теории, но и отработаны на практике в рамках образовательного воркшопа совместно с Высшей школой урбанистики.

— Какие креативные индустрии, по вашему мнению, наиболее важны для развития современной городской среды? Каким образом форум поддерживает развитие этих индустрий?

— Ведущей креативной индустрией, которая способствует развитию городской среды, я бы назвала урбанистику, затем, как ни странно: гастрономия и визуальные искусства. Гастрономия формирует культуру повседневного общения и задает ритм городской жизни. Визуальные искусства: дизайн, уличные художественные практики, муралы напрямую влияют на восприятие пространства, делают его ярким, узнаваемым и живым.

Что касается роли форума, то в этом году мы уделяем особое внимание именно креативной экономике. Тема форума звучит как «Мировой урбанистический рынок: тренды и вызовы». Мы хотим не только представить современные практики, но и запустить дискуссию о будущем урбанистики как одного из важнейших элементов креативной индустрии. Эта тема будет так или иначе звучать на всех уровнях программы: в деловых и образовательных сессиях, в культурных мероприятиях и даже в рамках Дальневосточной премии.

— Как вы считаете, какие элементы делают город «живым» и привлекательным для жителей и туристов? Какие аспекты городской среды особенно важны для создания позитивной атмосферы?

— Первое — освещение. Чем больше света на улицах, тем меньше ощущение сумрака и неизвестности, тем выше чувство безопасности. Безопасность, в свою очередь, напрямую формирует позитивное восприятие города.

Второе — озеленение и ухоженность городской среды. Это отсутствие незакрытых грунтов, чистые фасады без трещин и стихийных граффити, аккуратные дворы и общественные пространства. Важно, чтобы город создавал ощущение, что за его эксплуатацией действительно следят.

Третье — доступность и понятность городской инфраструктуры. Это удобно организованный транспорт, понятные маршруты, наличие указателей и информационных стендов.

Четвертое — коммерческая инфраструктура и гастрономия. Разнообразные кафе, рестораны, кофейни делают город живым и привлекательным не только для туристов, но и для жителей.

Наконец, город должен понимать свои архетипы и культурные ассоциации. Привлекательность города для туристов во многом определяется тем, насколько он «знает» себя и свою историю.

— На форуме будет представлен опыт Владивостока. Что делает Владивосток уникальным с точки зрения городской культуры и лайфстайла? Какие «фишки» этого города можно было бы перенять другим городам?

— У Владивостока очень интересная история и эклектичная культура. Этот город с самого своего основания был портом — местом транзита и смешения разных эстетик, своеобразным форпостом на восточных рубежах России. Здесь можно увидеть восточные кварталы, европейские фасады, характерные балки, напоминающие американские, и даже буддийские символы, органично соседствующие с памятниками советской эпохи.

Сегодня в России существует тренд на активное включение стрит-арта в городскую среду, и Владивосток здесь не отстает. В отличие от ряда городов, здесь очень простой процесс согласования размещения таких работ. Благодаря этому в фестивальном формате раскрашиваются не только фасады зданий, но даже такие крупные объекты, как колонны моста через бухту Золотой Рог. Молодые художники могут обращаться напрямую в управление по делам молодежи и получать поддержку.

Вторая особенность связана с подготовкой кадров. Ежегодно в регионе выпускаются около 150 специалистов, и Владивосток делает ставку на новые подходы к интеграции молодых профессионалов. По инициативе студентов и при поддержке администрации здесь создаются коворкинги, реализуются практико-ориентированные образовательные программы. Недавно был создан муниципальный совет по подготовке кадров в архитектуре и градостроительстве, в него вошли все профильные учебные заведения города, и теперь администрация регулярно передает студентам реальные кейсы для решения в рамках обучения. Все проекты благоустройства для национального проекта ФКГС в этом году, за исключением одного, были разработаны именно владивостокскими студентами.

Третья «фишка» — бережливый подход к благоустройству. Сегодня набережная Владивостока обновлена практически полностью. При этом проектировщики учли ошибки прошлого ремонта: прежние материалы оказались недолговечными. Теперь же элементы благоустройства пересобраны с использованием более стойких решений, в частности бетона. Цель — увеличить срок службы объектов благоустройства с 10 до 50 лет, чтобы можно было уделять внимание не только центру, но и другим районам города.

— Как участие в форуме может помочь молодым архитекторам и дизайнерам сформировать свое видение будущего городской среды и понять, как создавать пространства, отвечающие потребностям современных горожан?

— Для студентов в рамках форума предусмотрена отдельная программа. Прежде всего — это образовательный блок. Его ключевая цель — совместно со Школой урбанистики поучаствовать в создании стратегии развития и восстановления исторических пространств Владивостока, например, улицы Пушкинской.

Участие в программе бесплатное и открыто для всех: студентов вузов и колледжей, молодых специалистов, начинающих архитекторов и урбанистов. Это возможность послушать выступления экспертов, познакомиться с разными спикерами, обменяться опытом и взглядами, завязать профессиональные контакты. По итогам каждой сессии будут оформлены результаты, а на пленарном заседании — представлены ключевые выводы.

Кроме того, мы ждем студентов и молодых специалистов на презентации проектов премии дальневосточных компаний. В этом году участвуют две категории участников: компании, зарегистрированные на Дальнем Востоке, и организации, работающие в регионе, но официально зарегистрированные за его пределами.

— В заключение, какое главное послание форума УрбанВэй вы хотели бы донести до наших читателей, интересующихся культурой и лайфстайлом?

— Архитектура касается каждого, и урбанистика — тоже. Урбанистика — это наука о городе, о том, как развиваются городские сообщества, и она напрямую связана с нашей повседневной жизнью. Мне хочется, чтобы в рамках форума у каждого — эксперта, профессионала, молодого специалиста или просто жителя — появилась возможность больше узнать о том, что такое городское развитие, увидеть живые примеры, вдохновиться и почувствовать свою причастность. Хочется, чтобы это вдохновение и новые знания стали отправной точкой для будущих проектов, которые будут менять наши города к лучшему.