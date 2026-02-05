Компании LEGO и Netflix объявили о партнерстве в рамках проекта по созданию конструкторов по вселенной анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (K-Pop Demon Hunters). Первый набор поступит в продажу летом 2026 года.

Информация об этом была размещена в социальных сетях LEGO. Детали будущего продукта не раскрываются, однако в сообщении компании содержится намек на то, что первый набор может быть посвящен персонажу по имени Дерпи. В LEGO сообщили, что совместная работа с Netflix позволит фанатам фильма и конструктора взаимодействовать с вселенной проекта в новом формате. Планируется, что в 2027 году поступят в продажу и другие наборы.

Фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» был выпущен на платформе Netflix в июне прошлого года. Согласно данным компании, количество его просмотров превысило 500 миллионов. Песня «Golden» из саундтрека картины получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» на 68-й церемонии. Ранее эта композиция занимала первые позиции в американском чарте Billboard Hot 100 и британском UK Official Singles Chart Top 100.

Сюжет анимационного фильма, срежиссированного Мэгги Канг и Крисом Аппельхансом, повествует о трех участницах музыкальной группы Huntrix, которые используют свои голоса для борьбы с демонами. В фильме также представлена мужская группа, являющаяся противником главных героинь.

Объявление о выпуске конструкторов последовало после серии наград, полученных проектом на различных фестивалях.