Главным артистом с момента запуска «КИОН Музыка» (ранее «МТС Музыка») в 2016 году стал рэпер Баста, самым прослушиваемым синглом — «I Got Love» от Miyagi & Эндшпиль при участии Рем Дигга, а по итогам 2025 года главными артистами стали MACAN и Мари Краймбрери. Сервис подвел итоги десятилетия работы, определив самых популярных исполнителей и треки за всю историю стриминга.

Самым богатым на хиты оказался 2024 год: именно на него пришлось 18% релизов, вошедших в актуальный топ-500 сервиса по прослушиваниям. В 2023 году таких треков было 12%, а в 2019-м — 11%. 15 декабря в рамках ребрендинга «МТС Музыка» официально станет «КИОН Музыкой».

По итогам последних двенадцати месяцев (с 1 ноября 2024 по 30 ноября 2025 года) артистом года стал рэпер MACAN (Андрей Косолапов), а его альбом «BRATLAND» признан альбомом года. Титул главной артистки получила Мари Краймбрери. В номинации «Фит года» победили ICEGERGERT и SKY RAE с треком «Наследство». Песней года признана «HOMAY» фолк-группы AY YOLA.

GUF стал «Фокусом года», чаще других возглавляя плейлист новинок «В фокусе». Покорителем основного чарта сервиса назван Ваня Дмитриенко, а главным героем проекта поддержки начинающих музыкантов «НЭЙМ» — исполнитель кто такой ильдар.

Аналитики также составили рейтинг самых популярных песен за каждый год, начиная с 2016-го. В 2016-м лидировал танцевальный трек «Tuesday» (Burak Yeter, Danelle Sandoval). В 2017-м чаще всего слушали «Босую» группы «#2Маши», в 2018-м — «Медузу» MATRANG. В 2019 году первенствовала «7 rings» Арианы Гранде, в 2020-м — кавер CREAM SODA на песню «ХЛЕБа» «Плачу на техно». В 2021-м лидером стал «Cold Heart» (Elton John, Dua Lipa), в 2022-м — «Стрелы» (Markul, ТОСЯ ЧАЙКИНА). Феноменом 2023 года стал ремикс DVRST «Komarovo» к игре Atomic Heart, а в 2024-м чаще всего звучал «GODZILLA» BEARWOLF.

Для подведения итогов 2025 года были созданы креативные номинации: «Камбэк года» — у Надежды Кадышевой, «Краш года» — у Вани Дмитриенко, а «Сваг года» отошел SLAVA MARLOW и Ксении Собчак за их совместное интервью. Все ключевые релизы уходящего года собраны в специальном плейлисте «ТОП-100».