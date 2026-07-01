Компания Mattel представила новую куклу из коллекции Barbie Signature — Барби в образе певицы и актрисы Майли Сайрус. Кукла поступила в продажу 1 июля по цене 60 долларов (около 4 700 рублей).

Создание куклы в своем образе стало давней мечтой певицы, поэтому она принимала активное участие в разработке дизайна. Наряд Барби — кастомный костюм Alaïa, вдохновленный образом звезды из клипа «Golden Burning Sun». Кукла одета в черный кожаный комбинезон и байкерскую куртку.

«Каждая деталь этого дизайна была мечтой, начиная с формы туфель, внешнего вида, кожаной куртки, ремня, прически, солнечных очков», — рассказала Сайрус в интервью Billboard, после того, как ей показали куклу. Певица отметила, что микрофон в руках куклы — не случайная деталь: «Для меня было очень важно, чтобы музыка оставалась приоритетом в моей жизни и цели, поэтому этот микрофон символизирует не только музыку, но и стремление самовыражаться».

Сама Сайрус призналась, что Барби была частью ее жизни с детства. «В детстве я заплетала куклам косички и меняла наряды. Став взрослой, я бережно храню личную коллекцию, не вынимая кукол из коробок», — поделилась она. По словам певицы, держать в руках свою собственную Барби — «особенный, символичный момент, словно замыкающий круг времени».

Кукла создана по лицензии Black Label, дизайнером выступил Хави Меабе, дизайнер упаковки — Лайдиана Чив. В комплекте с куклой идет сертификат подлинности. Релиз приурочен к недавнему получению певицей звезды на Аллее славы в Голливуде. Ожидается, что кукла станет популярным коллекционным предметом среди поклонников певицы. В заявлении Mattel отмечается, что кукла «демонстрирует культурный след», который Сайрус оставила как музыкант и актриса.