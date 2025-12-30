Американский журнал Variety представил список самых ожидаемых фильмов 2026 года, который показывает, что грядущий киногод обещает стать одним из самых насыщенных за последнее время. В нём нашлось место как для масштабных франшиз, так и для авторских проектов, и для рискованных адаптаций классики.

Главными блокбастерами сезона станут кроссовер «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday), который объединит героев Marvel, и третья часть эпической «Дюны» (Dune: Part Three) Дени Вильнёва, экранизирующая роман «Мессия Дюны». Также в декабре выйдет долгожданный сиквел «Джуманджи 4» (Jumanji 4) с Дуэйном Джонсоном и четвёртый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом — «Новый день» (Spider-Man: Brand New Day), последняя картина перед новым сборником «Мстителей».

Лето 2026 года отметится возвращением двух культовых режиссёров. Стивен Спилберг представит научно-фантастический триллер «День разоблачения» (Disclosure Day) с Эмили Блант и Джошем О’Коннором, а Кристофер Нолан выпустит масштабную экранизацию «Одиссеи» (The Odyssey) Гомера с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендаей и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

На большой экран впервые выйдут персонажи популярных сериалов: «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian & Grogu) от Джона Фавро и «Супергёрл» (Supergirl) в исполнении Милли Алкок, ставшая частью новой вселенной DC. Поклонников анимации ждут продолжения «Истории игрушек 5» (Toy Story 5) и «Миньоны 3» (Despicable Me 4), а также ремейк «Моаны» (Moana) в формате live-action с Дуэйном Джонсоном.

Среди наиболее заметных нефраншизных проектов — психологический триллер «Верити» (Verity) по роману Коллин Гувер с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон, новая работа Аарона Соркина «Социальный передел» (The Social Reckoning) о разоблачителях Facebook* и фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция» (Greenland 2: Migration) с Джерардом Батлером. Роберт Эггерс после «Носферату» займётся средневековым фольклором в хорроре «Вервульф» (Werwulf), а Мэгги Джилленхол представит свою версию «Невесты Франкенштейна» (The Bride!) с Джессикой Бакли и Кристианом Бейлом.

Список Variety подтверждает, что 2026 год обещает стать временем как громких возвращений, так и смелых экспериментов, предлагая зрителям как хорошо знакомые вселенные, так и совершенно новые истории.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена