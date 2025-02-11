10 февраля в Москве состоялся премьерный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Премьеру посетили актеры Евгений Шварц, Кай Гетц, Сергей Гилев, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, а также исполнитель главной роли и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов.

Картину представили продюсер Петр Ануров и режиссер Феликс Умаров. Борисов в своей речи перед показом напомнил зрителям, что Пушкин был в первую очередь обычным человеком — умным, талантливым, любознательным, а также отметил, что ровно 188 лет назад, 10 февраля 1837 года, он погиб из-за любви, защищая часть жены. После своего выступления Борисов предложил почтить память великого поэта минутой молчания.

Фильм «Пророк» — это мюзикл с большим количеством музыкальных номеров. Картина не стремится передать биографию Пушкина исторически достоверно, она в увлекательной форме рассказывает о ярких событиях из жизни поэта, передает атмосферу его творчества. По сюжету поэт, гонимый цензором Бенкендорфом, вынужден уехать сначала на юг империи, а затем в родное имение Михайловское, где с нетерпением ждет восстания декабристов. Однако надежды на императора Константина и ввод конституции не оправдались, а всех революционеров, в том числе и друзей Пушкина, отправляют в Сибирь. На престол восходит молодой царь Николай, который во время игры в теннис обещает поэту, что страну ждут реформы: свобода, равенство и братство.

Музыку к фильму написал композитор Райан Оттер, принимавший участие в создании саундтрека к сериалам «Метод», «Топи» и многим другим популярным проектам. В картине звучат рэп и поп-композиции, написанные специально для мюзикла «Пророк».