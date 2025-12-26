В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ при поддержке Департамента культуры Москвы откроется выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х». Проект продолжает цикл национальных выставок на базе городских музеев, анонсированный мэром Сергеем Собяниным, и знакомит с саратовской школой живописи — ярким явлением, повлиявшим на искусство обеих столиц в первой половине XX века.

Более 200 работ, собранных из 14 российских музеев, большая часть которых ранее не выставлялась широкой публике, покажут путь художников-волжан: от знаменитых символистских объединений «Голубая роза» и «Алая роза» к экспериментам авангарда в саратовских СВОМАС, а затем — к поискам новой картины в 1930—1950-е годы. Экспозиция, выстроенная хронологически, позволит увидеть, как ученики Петра Уткина, основатели «Голубой розы» (Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Мартирос Сарьян) и их последователи, переехав в Москву и Ленинград, активно участвовали в художественной жизни страны, разрабатывая авторские педагогические системы.

«Наша выставка говорит о трех равных художественных центрах — Саратов, Москва и Ленинград, где главные открытия часто принадлежали именно саратовцам», — отмечает куратор, искусствовед Надежда Плунгян. По словам второго куратора, Ксении Гусевой, сквозной образ проекта — «разговор трёх рек», а любимая сине-голубая палитра «голуборозовцев» здесь осмыслена как цвет воды Волги, Невы и Москвы-реки.