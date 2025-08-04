Паблик-арт программа «Взгляды», посвящённая развитию городской среды, объявила список участников 2025 года, включая финалистов открытого конкурса. Программа продлится с лета 2025-го до весны 2026 года. Тема второго сезона — «Система координат».

14 авторов первого направления, работающие с муралами, были приглашены в проект в рамках кураторского отбора и уже начали свою работу. В их числе — Андрей Оленев, Рома Добро, Дмитрий Петровский (DOXA), Зия рисует, Андрей Калугин, Анатолий Акуе, Алексей Кислов (Kislow), Максим Еремин (Maksow), Данила Шмелев (Shozy), Petro, Илья Блинов (Slak), Антон Спутник, Илья Федотов, Анастасия Уколова. По итогам их работы в Южно-Сахалинске появится более 20 новых муралов. Арты, вдохновлённые историей, природой и символами Сахалина, будут размещены как в центре, так и в отдалённых районах города.

Финалистами паблик-арт направления и победителями открытого опен-колла в 2025 году стали 11 художников: Владимир Абих, Оксана Виноградова, Денис Гаврилин, Андрей Люблинский, Денис Михайлов, Валентин Медведев, Софья Мельничук, Миша Мост, Михаил Скворцов, Иван Серый и Илья Федотов. Создание работ этого направления начнется осенью 2025 года, будет последовательным и завершится весной 2026 года. Среди них — монумент «Люблю» Владимира Абиха, инсталляция «Сети» Оксаны Виноградовой и зеркальный арт-объект «Рефлектор» Дениса Гаврилина.

«В 2025 году у проекта два направления, и мы рады, что кроме муралов в Южно-Сахалинске появятся и арт-объекты. В рамках конкурса мы получили свыше 120 заявок со всей страныи и в итоге решили увеличить число финалистов, чтобы представить больше уникальных взглядов на город и его контекст. Южно-Сахалинск становится точкой притяжения для художников, в нём появится ещё больше искусства — и это не может не радовать», — поделился Александр Мущенко, куратор паблик-арт программы «Взгляды».

В 2024 году за один сезон 38 художников со всей России создали в Южно-Сахалинске более 40 муралов общей площадью более 10 тыс.м.