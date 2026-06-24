На ежегодном фестивале анимации в Анси Netflix провел презентацию своего анимационного слота, представив новые детали о предстоящих проектах 2026 года и позднее. Ключевым анонсом стал первый тизер нового аниме-ремейка «Ван-Пис» (The One Piece), который выйдет на Netflix в феврале 2027 года.

Ключевым анонсом стал первый тизер нового аниме-ремейка «Ван-Пис» (The One Piece), который выйдет на Netflix в феврале 2027 года. Производством занимается студия WIT Studio, известная по «Атаке титанов». Адаптация начнется с саги Ист-Блю — самого начала оригинальной манги. В первом сезоне запланировано семь эпизодов, которые охватят примерно 50 глав — до встречи с Санджи в ресторане Барати. Режиссером выступил Масаси Коидзука, также работавший над «Атакой титанов». Озвучивать Люфи в японской версии вновь будет Маюми Танака. Как отметил режиссер, создатели хотели подойти к проекту как к морскому приключенческому боевику: «Океаны, которые видит Люфи, буквально неизведанные воды, полные сюрпризов и волнений. Мы хотели передать это благоговение и масштаб».

Важным событием также стало выступление двукратного обладателя «Оскара» Брэда Бёрда, который представил новые кадры из своего полнометражного фильма «Рэй Ганн» (Ray Gunn), премьера которого запланирована на 18 декабря. Режиссер рассказал, что работал над проектом более 30 лет: «Несмотря на множество преобразований в анимационных технологиях и киноиндустрии в целом, основная концепция оставалась для меня дорога».

Также Netflix представил сериал «Охотники за привидениями: Ночная смена» (Ghostbusters: Night Shift) от Sony Pictures Animation. Действие разворачивается через пять лет после событий второго фильма, когда молодые нью-йоркцы сталкиваются с новой волной сверхъестественного ужаса. Исполнительными продюсерами выступили Джейсон Рейтман, Гил Кенан и Дэн Эйкройд.

Среди других анонсов — взрослый комедийный сериал Рики Джервеса «Уличные коты» (Alley Cats), премьера которого состоится 7 августа, фильм «Чарли против шоколадной фабрики» с Тайкой Вайтити в роли Вонки, а также новые кадры из «Шагов» (Steps) и «В волнах» (In Waves). Netflix остается ключевой площадкой для анимации: более 130 миллионов зрителей по всему миру ежемесячно смотрят анимационные проекты стриминга, а в 2025 году аниме-контент набрал более 1,5 млрд просмотров.