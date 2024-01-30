Актер Юрий Стоянов считает, что артистам не нравится «надевать чулки и бюстгальтер», перевоплощаясь в женских персонажей. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

«Я всегда встречал только эмпатию по отношению к моим женским персонажам. Зрители видели, что в этом нет никакого «трансвестизма». Зрителей вообще тяжело обмануть. Зритель может не знать, как сказать, может не сформулировать, но чувствует зритель, как правило, верно», — отметил он.

Для скетч-сериала «Городок» Стоянов часто играл женских персонажей, так как его партнеру по площадке Илье Олейникову нельзя было сбривать усы, подчеркнул артист. За почти двадцать лет существования шоу Стоянов сыграл сотни женских ролей.

«Было принципиально, что это программа двух людей. Значит, один из нас (тут очень важное слово будет сейчас) вынужден был играть женщин и у него это получалось. Если вы думаете, что актеру нравится надевать чулки и бюстгальтер, то это не так. Для меня это была еще одна роль, еще одна профессиональная задача, в которой, кстати, есть вековая профессиональная традиция», — поделился актер.

29 февраля на стримингах Start и Wink выйдет сериал «Артист с большой дороги», где Стоянов исполнит роль вора, который после тюрьмы хочет начать общаться со своими внуками. Для этого герой притворяется женщиной и устраивается работать няней в дом своего сына.

«Роль няни в „Артисте с большой дороги“ — это продолжение такой мировой кинотрадиции: Олег Табаков в „Мэри Поппинс, до свидания“, Дастин Хоффман в „Тутси“, Калягин в „Здравствуйте, я ваша тетя“ и так далее. Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден в силу драматичных обстоятельств переодеться и сыграть роль няни. Для него это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным. Это жанровый сериал, в нем очень много и смешного, и грустного. И у героя нет другого выхода», — рассказал Стоянов.

В прошлом году Минкульт не выдал прокатное удостоверение якутской комедии «Кандидат». Издание SakhaDay писало, что ведомство увидело в фильме «пропаганду ЛГБТ*» из-за персонажа по имени Зина — переодетого в женщину мужчины, которого сыграл актер Иннокентий Орестов.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России