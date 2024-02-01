5 марта издательство «Редакция Елены Шубиной» выпустит новый роман Яны Вагнер «Тоннель». Книга также выйдет в электронной версии в «Букмейте», а в аудиоформате — на «Литрес» и «Букмейте».

«Тоннель» — триллер и роман-катастрофа. Герои книги оказываются заперты вместе с сотней людей в пробке в подземном дорожном тоннеле. Выходы перекрыты, сверху толща речной воды. Автор исследует поведение разных людей, оказавшихся в безвыходной ситуации. Их разделяет жизненный опыт, социальный статус, вероисповедание, мировоззрение, темперамент, навыки самоконтроля, но каждый может начать действовать непредсказуемо.

Яна Вагнер — автор бестселлера «Вонгозеро». Сериал «Эпидемия», снятый по этой книге, вошел в 2020 году в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix. В настоящее время идет работа над экранизацией еще одного романа Вагнер — детектива «Кто не спрятался». Экранизация ждет и роман «Тоннель» — права на него были выкуплены еще до публикации книги.