Вышел трейлер нового сериала «Клипот» о подростках и представителях «золотой молодежи», пытающихся изменить мир. Проект создан студией «Грин Скрин Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По сюжету ради того, чтобы создать прекрасный мир будущего, четверо друзей находят компромат на известных людей и устраивают провокации. Постепенно игры становятся все жестче. Своей стилистикой проект напоминает сериал «Цикады» о подростках из богатых семей.

В проекте снялись Евгений Романцов («Бег», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Иван Мулин («Черная весна», «Казнь»), Олег Гаас («Телохранители», «Регби»), Карина Александрова («Контакт», «Жиза»). Режиссер сериала — один из создателей «Молодежки» Сергей Арланов.

«Какими вырастут дети, у которых есть все, о чем только можно мечтать, кроме любви? И какой мир они захотят построить, если у них будет такая возможность? Наша история — об этом. Героям предстоит разобраться в себе и понять, что действительно важно, а что нет, и что отказ от „вечных ценностей“, над которыми они смеются, ведет к безумию и трагичным последствиям», — отметил один из сценаристов проекта Дмитрий Петровский.

«Этот сюжет разворачивается в современных реалиях, но любой начитанный зритель увидит параллели с классикой — вопросы на эти же вопросы искал Федор Михайлович Достоевский в „Бесах“. Даже сейчас, в реальности, которая каждый год меняется до неузнаваемости, этот сюжет актуален. Молодые пассионарии всегда хотят разрушить мир и построить новый. Но не всегда задумываются о том, на чём и на ком будет стоять его фундамент» — добавила сценарист Ольга Шведова.

Сериал выйдет на стриминге PREMIER 18 января.