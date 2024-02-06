25 апреля в российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга».

Фильм снят по мотивам книги Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». В экшн-комедии рассказывается о том, как во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль и группа военных чиновников создает спецподразделение под названием SAS — специальная авиадесантная служба. В него входят в основном преступники, которых отправляют на миссию против нацистов.

В фильме снимались Генри Кавилл («Ведьмак»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Хиро Файнс Тиффин («После»), Алекс Петтифер («Страшно красив»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес») и многие другие.