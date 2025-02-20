Ярмарка современного искусства «Арт Россия» пройдет с 3 по 6 апреля в Гостином дворе. Организаторами шестого выпуска мероприятия выступают Корпорация «Синергия» и искусствовед Елизавета Фролова.

В ярмарке примут участие более 200 галерей и художников. Будут представлены специальные проекты, включая инициативу «Культурная дипломатия» с международной гостиной для дискуссий и павильоны искусств дружественных стран, в частности, Ирана.

В рамках ярмарки традиционно пройдет одноименный арт-форум. В этом году программа расширена: важная роль по-прежнему будет отведена обсуждению искусства и арт-бизнеса, но появятся и новые темы, посвященные междисциплинарным направлениям. Специалисты в области психологии, экономики, нейробиологии, юриспруденции и физики расскажут о взаимосвязи искусства с наукой и другими сферами знаний, а также разъяснят роль искусства в современном мире.

«За шесть лет ярмарка стала одной из самых масштабных экспозиций современного искусства в России, ежегодно нас посещает более 45 тысяч человек. „Арт Россия“ призвана укрепить культурные связи с другими странами и способствовать развитию арт-бизнеса в нашей стране: в этот раз среди экспонентов будут представлены художники из дружественных государств», — рассказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В рамках мероприятия будет организована детская территория «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!» и одноименный арт-форум. Программа форума включает в себя обсуждение искусства, арт-бизнеса, а также междисциплинарные направления.

Также будет запущено сообщество для художников Art Russia Community, целью которого является поддержка независимых авторов и налаживание связей с институциями. Другое важное событие «Арт России» — открытие павильона, на котором будет анонсирована осенняя ярмарка академического искусства. Новый проект станет платформой для демонстрации культурного наследия и предоставит художникам, создающим работы в этой манере, возможность показать свои произведения широкой аудитории.

«В России одна из самых сильных школ академического искусства, и мы всегда славились своими талантливыми авторами, работающими в этом направлении. Наша миссия — продолжать взращивать мастеров академического направления. Мы стремимся предоставить им возможность полноценно выставлять свои работы на крупных мероприятиях, получать обратную связь и привлекать новых коллекционеров. Ярмарка академического искусства как раз будет способствовать развитию художественных традиций и объединять таланты из разных регионов страны», — поделилась куратор Елизавета Фролова.